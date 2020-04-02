Никитин призвал СБР изменить кадровую политику
«СБР должен полностью изменить свою кадровую политику. Должны работать независимые тренеры, а не проходимцы. Драчёв не выполнил обещания — нет спонсоров, нет денег. Я думаю, что надо назначить влиятельного человека, как было когда-то с Прохоровым», — цитирует Никитина ТАСС.
Драчёв занимает пост главы СБР с 2018 года. Никитин является одним из специалистов, подписавшим письмо с призывом о его отставке.
Ранее Драчёв заявил, что у него огромные планы на развитие биатлона.