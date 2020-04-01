Драчёв: у меня огромные планы на развитие биатлона
- РИА Новости
«Внемлю ли я призыву добровольно уйти в отставку? Конечно же нет! От того же Тихонова я такой призыв с первого дня своей работы слышу. У меня огромные планы на развитие биатлона. Я не собираюсь на полпути останавливаться, нужно до конца доводить работу, намеченную на четырёхлетие. И мы её делаем! А те, кто реально это письмо писали, не знают, что происходит внутри СБР. Это обидно», — цитирует Драчёва РИА Новости.
1 апреля известные экс-биатлонисты, тренеры и представители судейского корпуса составили письмо на имя Драчёва, предложив ему сложить с себя полномочия. Впоследствии ряд подписавших письмо людей опровергли свою причастность к нему.
Ранее сообщалось, что специалисты призвали президента СБР Драчёва уйти в отставку.