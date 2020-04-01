«Сделаете лучше и для себя, и для российского биатлона»: специалисты призвали президента СБР Драчёва уйти в отставку

Группа известных биатлонистов, тренеров и представителей судейского корпуса призвала президента СБР Владимира Драчёва сложить с себя полномочия. Свою позицию они изложили в письме, которое было опубликовано в СМИ. По их мнению, функционер не оправдал возложенного доверия, а за два года его правления ситуация в сборной лишь ухудшилась. В ответ глава СБР заявил, что не намерен покидать свой пост. Министр спорта России Олег Матыцин назвал заочное выяснение отношений неприемлемым, а известный комментатор Дмитрий Губерниев усомнился в своевременности заявления инициативной группы.

«Такого провала не было ни разу»

Внутренние разногласия, преследовавшие российский биатлон на протяжении всего нынешнего сезона, не утихли и после его окончания. Целый ряд заслуженных спортсменов и тренеров, функционеров и представителей судейского корпуса призвали президента Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчёва покинуть свой пост. В коллективном письме специалисты заявили, что функционер не оправдал возложенного на него доверия.

«За два года, в течение которых вы возглавляете СБР, не только не были выполнены обещания, которые вы декларировали в своей программной речи на отчётно-выборной конференции, но и усугубились старые проблемы, для решения которых вы избирались на высокий пост», — приводит текст письма ТАСС.

Драчёву вменяется то, что российский биатлон по-прежнему нуждается в серьёзной спонсорской поддержке, которую он не в состоянии обеспечить, в отличие от своих предшественников — бизнесмена Михаила Прохорова и спортивного функционера Александра Кравцова.

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«Попечительский совет, о котором говорилось вами на конференции, не состоялся даже на уровне попытки формального учреждения. В результате бюджет СБР второй год остаётся «бюджетом выживания» и даже на таком уровне держится лишь благодаря личным пожертвованиям некоторых членов правления», — отметили специалисты.

Кроме того, Драчёва обвинили в неумении выстроить продуктивные отношения с Международным союзом биатлонистов (IBU), Министерством спорта РФ, а также Олимпийским комитетом России. Это в очередной раз показали обыски в расположении сборной на чемпионате мира в Антерсельве и начало расследования в отношении Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича, говорится в письме.

Однако проблемы существуют не только на административном уровне, но и внутри национальной команды. Непоследовательность в принятии решений, неумение занять жёсткую позицию и объективно оценить ситуацию привели к кризису и возникновению «нездоровой атмосферы». Сюда относится неудачная работа тренерского штаба и постоянные конфликты, оказывающие негативное влияние на результаты спортсменов.

Подводя итоги, специалисты призвали Драчёва добровольно сложить свои полномочия. В противном случае им придётся инициировать внеочередное собрание и выразить ему вотум недоверия. При этом функционеру предложили оставить за собой членство в правлении СБР.

«Мы уважаем ваши спортивные заслуги, считаем вас деятельным и способным политиком. Работая в контакте с другими биатлонистами-депутатами в Госдуме, вы способны принести значительную пользу нашему спорту, имеющему немало проблем как раз из-за пробелов в российском законодательстве. Решившись на такой шаг, вы не только не утратите авторитета в биатлонной семье, но, напротив, укрепите его. Оставив пост президента СБР, вы сделаете лучше и для себя, и для российского биатлона», — говорится в заключении.

Сообщается, что в общей сложности за отставку Драчёва выступили 23 человека. Среди них — бывший президент СБР Александр Тихонов, глава Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев, двукратные олимпийские чемпионки Анна Богалий и Ольга Медведцева, экс-наставник мужской сборной Владимир Аликин, Касперович и другие.

Позднее некоторые из них объяснили свою позицию. Так, Касперович выразил мнение, что Драчёв не обладает достаточным опытом, чтобы возглавить такую организацию.

«Я прошёл практически всех президентов, начиная с Игоря и Евгения Новиковых, но такого провала не было ни разу. Постоянно организационные проблемы, логистика меняется, ничего не ясно. И хотя я ушёл из команды, но у меня спортсмен там находился. Я постоянно с ним контактировал и в курсе всех этих событий», — цитирует Касперовича РИА Новости.

При этом выяснилось, что некоторые из якобы подписавших письмо на самом деле этого не делали. Так, Богалий рассказала, что ей присылали текст, однако она его не подписывала. Экс-биатлонистка подчеркнула, что выступает за открытый диалог, в котором бы приняли участие все заинтересованные стороны. Чтобы разобраться в ситуации, она намерена обратиться в Минспорта.

«Надо понять, что все мы сделали за последние годы, чтобы биатлон стал лучше. Очень хотелось бы, чтобы было другое развитие ситуации, но меня возмущает, когда всё происходит за спиной. Это не красит ни нас, ни нашу страну. Надо биться честно. Хочется понять, кто написал и выложил это письмо», — отметила Богалий.

Тем не менее письмо на имя Драчёва станет одной из тем ближайшего заседания правления СБР, которое состоится 6 апреля.

«Заочное выяснение отношений неприемлемо»

Реакция Драчёва не заставила себя долго ждать. Он заверил, что не намерен оставлять свою должность.

«Желающих порадоваться неудачам у нас всегда много. Лучше бы помогали, потому что успехам все радуются, а как что-то не получается, то все отходят в сторону и говорят, что мы ни при чём, а во всем виноваты другие люди. Только проблемы, которые они озвучивают, принёс не Драчёв», — заявил президент СБР.

Драчёв был избран президентом СБР в мае 2018 года после того, как этот пост покинул Кравцов, принявший решение не избираться на второй срок. Таким образом, его полномочия истекают в 2022 году.

Стоит отметить, что многие открыто критиковали действующего президента организации ещё до появления письма. Так, Богалий заявляла о финансовых проблемах в связи с отсутствием спонсорской поддержки, Тихонов обвинял руководство в чрезмерном консерватизме, а двукратный олимпийский чемпион Анатолий Алябьев сетовал на то, что многие предвыборные обещания так и остались словами.

В то же время известный комментатор Дмитрий Губерниев заявил о несвоевременности подобных заявлений инициативной группы.

«Очень вовремя, уважаемые ветераны и тренеры биатлона! В тот момент, когда страна борется за жизни людей, назрел бунт! Сейчас всем плевать на биатлон, нам выжить надо! Спонсоров в спорте в ближайшее время не будет, умные люди это понимают!» — написал Губерниев в своём Telegram-канале.

Трёхкратная олимпийскаа чемпионка Анфиса Резцова предпочла занять нейтральную позицию. Она отчасти согласилась с критикой в адрес Драчёва, однако отметила, что у него ещё есть время, чтобы всё исправить.

«Надо более глобально рассматривать руководство Драчёва, должны отчитаться и члены федерации, что они сделали и что внесли в результат сборной. В совете, насколько знаю, есть люди, которые вообще к биатлону не имеют отношения. Но и у президента СБР тоже не всё в порядке, раз такой раздрай. А результаты зависят в целом от работы команды», — уверена Резцова.

Схожей позиции придерживается и трёхкратная чемпионка мира Ольга Зайцева. По её словам, нельзя увольнять одного руководителя, при этом не имея подходящих кандидатов на замену.

«Или тогда уж дать доработать ему, просто поменять тренеров, например. Нужно находить какие-то конструктивные пути решения проблемы. Не факт ведь, что новый человек исправит ситуацию. Или тогда убрать всех, а на их место набрать совсем новых людей. Тогда, может, что-то и изменится», — приводит слова Зайцевой «Спорт день за днём».

Обеспокоенность по поводу письма и возникших в российском биатлоне разногласий выразил и министр спорта Олег Матыцин. Он подчеркнул, что необходимо налаживать открытый диалог.

«Считаем необходимым подчеркнуть, что заочное выяснение отношений и предъявление претензий являются абсолютно неприемлемыми. Сегодня в условиях беспрецедентного международного кризиса, вызванного распространением коронавируса, все, кто имеет отношение к спорту, должны проявлять солидарность и взаимовыручку», — говорится в заявлении Матыцина.