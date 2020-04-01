Глава IBU: следующий сезон для нас — это вызов

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин высказал мнение, как пандемия коронавируса может повлиять на следующий сезон.

«Нам повезло, сезон в биатлоне завершён. Большая часть биатлонистов, скажем так, здорова. Они здоровы. Понятно, что следующий сезон для нас — это вызов. Но самое главное — слушать те органы власти, Министерство здравоохранения, чтобы справиться с ситуацией», — приводит слова Далина «Матч ТВ».

Он отметил, что деятельность организации не остановилась из-за пандемии.

«Мы перешли на удалёнку, работаем из дома. У нас сейчас в штаб-квартире всего два человека трудятся. Проводим видеоконференции, созваниваемся. Мы двигаемся вперёд. Вот у нас запланирована видеоконференция, посвящённая стратегии работы IBU в будущем», — добавил президент IBU.

По итогам минувшего сезона, который был досрочно завершён из-за пандемии коронавируса, победу в общем зачёте соревнований одержали норвежец Йоханнес Бё и итальянка Доротея Вирер.

Ранее IBU опубликовал подборку курьёзов сезона на Кубке мира.