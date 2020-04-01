Глава СБР отреагировал на письмо с призывом к его отставке

Короткая ссылка
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал письмо ветеранов биатлона, тренеров и представителей судейского корпуса, которые призвали его уйти в отставку.
Глава СБР отреагировал на письмо с призывом к его отставке
  • РИА Новости

«Желающих порадоваться неудачам у нас всегда много. Лучше бы помогали, потому что успехам все радуются, а как что-то не получается, то все отходят в сторону и говорят, что мы ни при чём, а во всём виноваты другие люди», — цитирует Драчёва ТАСС.

Он отметил, что все проблемы российского биатлона появились не из-за него, а в последние годы СБР, наоборот, пытался устранить недочёты прошлого. 

«У нас впереди много задач, которые необходимо выполнить. Работа в Союзе биатлонистов России занимает 80% времени, до начала следующего сезона надо многое успеть», — заявил Драчёв.

53-летний Драчёв возглавляет СБР с мая 2018 года.

Ранее сообщалось, что Драчёва призвали уйти с поста президента Союза биатлонистов России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить