Глава СБР отреагировал на письмо с призывом к его отставке

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал письмо ветеранов биатлона, тренеров и представителей судейского корпуса, которые призвали его уйти в отставку.

«Желающих порадоваться неудачам у нас всегда много. Лучше бы помогали, потому что успехам все радуются, а как что-то не получается, то все отходят в сторону и говорят, что мы ни при чём, а во всём виноваты другие люди», — цитирует Драчёва ТАСС.

Он отметил, что все проблемы российского биатлона появились не из-за него, а в последние годы СБР, наоборот, пытался устранить недочёты прошлого.

«У нас впереди много задач, которые необходимо выполнить. Работа в Союзе биатлонистов России занимает 80% времени, до начала следующего сезона надо многое успеть», — заявил Драчёв.

53-летний Драчёв возглавляет СБР с мая 2018 года.

Ранее сообщалось, что Драчёва призвали уйти с поста президента Союза биатлонистов России.