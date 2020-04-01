Драчёва призвали уйти с поста президента Союза биатлонистов России

Ветераны биатлона, специалисты-тренеры и представители судейского корпуса призвали главу Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчёва уйти в отставку.

Как сообщает ТАСС, подписи под обращением поставили 24 человека, в числе которых Анатолий Алябьев, Александр Привалов, Виктор Маматов, Дмитрий Васильев, Александр Тихонов, Анна Богалий, Владимир Аликин, Александр Касперович, Ольга Медведцева, Максим Кугаевский.

Подписавшиеся считают, что за период работы на посту Драчёв не оправдал оказанного ему доверия — он не только не выполнил свои предвыборные обещания, но и усугубил старые проблемы.

53-летний Драчёв возглавляет СБР с мая 2018 года.

Ранее сообщалось, что СБР отменил апрельские сборы национальной команды из-за коронавируса.