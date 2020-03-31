СБР отменил апрельские сборы национальной команды из-за коронавируса

Союз биатлонистов России (СБР) отменил запланированные на апрель тренировочные сборы национальной команды из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщил глава СБР Владимир Драчёв, слова которого передаёт ТАСС.

Он отметил, что пока спортсмены будут заниматься самостоятельно.

«Надеемся, что с мая уже сможем предоставить что-то членам сборной команды для совместной работы. Пока сложно сказать, когда это будет», — добавил глава СБР.

С 29 марта все федеральные тренировочные базы были закрыты на карантин из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что спортивный психолог сравнила СБР с компанией Coca-Cola.