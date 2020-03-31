СБР отменил апрельские сборы национальной команды из-за коронавируса
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- РИА Новости
Об этом сообщил глава СБР Владимир Драчёв, слова которого передаёт ТАСС.
Он отметил, что пока спортсмены будут заниматься самостоятельно.
«Надеемся, что с мая уже сможем предоставить что-то членам сборной команды для совместной работы. Пока сложно сказать, когда это будет», — добавил глава СБР.
С 29 марта все федеральные тренировочные базы были закрыты на карантин из-за пандемии коронавируса.
Ранее сообщалось, что спортивный психолог сравнила СБР с компанией Coca-Cola.