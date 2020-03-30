Спортивный психолог сравнила СБР с Coca-Cola: такая же стрессовая организация

Спортивный психолог и призёрка двух Олимпиад в лыжном фристайле Елизавета Кожевникова высказала мнение о ситуации в российском биатлоне.

«Любой взрослый спорт так выглядит — является очень стрессовым как в соревновательном виде, так и в административном. Да что спорт: любая большая корпорация, рассчитанная на гонку к прибыли — это точно такая же стрессовая организация. Чем Союз биатлонистов России отличается в этом плане условно от корпорации Coca-Cola, я не знаю. Но не считаю это каким-то аномальным явлением, скорее — рассматриваю как данность. И учу людей правильно с этим работать. Ну а как иначе? Переходить с юниорского уровня на Кубок мира, где скорости значительно выше — это что, не стресс, что ли?», — заявила Кожевникова.

Ранее она на примере Косторной, Щербаковой и Трусовой рассказала о влиянии на спорстменов отмены соревнований из-за коронавируса.