Кожевникова о Косторной, Щербаковой и Трусовой: они одноразовый продукт, как обойма у винтовки

Спортивный психолог и призёрка двух Олимпиад в лыжном фристайле Елизавета Кожевникова высказала мнение о влиянии отмены соревнований из-за пандемии коронавируса на юных спортсменов на примере российских фигуристок Алёны Косторной, Анны Щербаковой и Александры Трусовой.

«Чем моложе человек, тем стресс сильнее? Скорее наоборот, но конкретно в этом случае — да. Эти девочки просто вынесены за скобки, потому что они — такой одноразовый продукт, как обойма у винтовки: одну обойму отстреливают, другая вставляется», — рассказала Кожевникова RT.

Она отметила, что подавляющее большинство юниоров, которые не выходят на взрослый уровень раньше 21 года, переживают стресс спокойнее.

«Потому что, во-первых, они ещё в значительной степени находятся под крылом родителей, а во-вторых, у них в силу юного возраста нет такого отдалённого взгляда за горизонт: они не думают про семью, про свои стратегии, про то, как им устраиваться и как зарабатывать. Понятие перспективы для этой возрастной категории — это то, что находится в десяти сантиметрах от собственного носа человека. Во всяком случае те юниоры, с которыми я постоянно работаю в биатлоне, очень спокойно ко всему относятся», — добавила психолог.

Ранее она заявила, что российским спортсменам страшно браться за что-то новое и чему-то учиться.