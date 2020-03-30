Психолог: российским спортсменам страшно браться за что-то новое и чему-то учиться

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Спортивный психолог и призёрка двух Олимпиад в лыжном фристайле Елизавета Кожевникова выразила согласие с утверждением, что большинство российских спортсменов — не слишком самостоятельные люди.
Психолог: российским спортсменам страшно браться за что-то новое и чему-то учиться
  • Pixabay

«Ну да, так оно и есть. Кроме того, всем им страшно браться за что-то новое. Атлеты профессионально заточены именно таким образом: делать то, что хорошо получается, и избегать того, что не получается совсем. Им страшно начинать учиться просто в силу того, что в своём профессиональном мире человек чувствует себя грандиозным и великим, у него всё получается с полпинка, а тут нужно окунуться в совсем новый  мир и всё начать с нуля. Поэтому очень много неуверенности. Хотя это очень полезно — получить какой-то новый навык, окунуться в какое-то обучение, показать себе, что ты это можешь. Не говорю уже о том, что это сразу резко снижает состояние тревоги», — рассказала Кожевникова в беседе с RT.

Ранее она объяснила, как спортсменам бороться с эмоциями во время карантина.

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