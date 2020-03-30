Кожевникова объяснила, как спортсменам стоит бороться с эмоциями во время карантина
- © Фото из личного архива Елизаветы Кожевниковой
«Люди просто теряют время? Такая формулировка здесь не совсем корректна. Что значит терять время, когда вообще не понимаешь, что делать? Просто давайте представим стандартный день человека, который вторую, а то и третью неделю находится на карантине. Он уже переполнен тревогой. Надо вроде бы спокойно продолжать тренироваться, сдавать сессии, заниматься чем-то ещё, а меж тем со всех сторон несётся, что спорт закроют. И что тогда? Не думать об этом становится невозможно. Поэтому сейчас важно, во-первых, продолжать тренироваться, а во-вторых, обязательно подкреплять себя дополнительными техниками выживания. Разучить ту же медитацию, техники релаксации, которые снимают телесное напряжение; обязательно найти поддержку в каких-то прочных, взрослых людях, с которыми ты можешь просто проговаривать свои эмоции и как бы смывать их», — рассказала Кожевникова RT.
Она отметила, что наилучшим вариантом было бы общение с профессиональным психологом, который помог бы спортсмену обуздать свои страхи.
«Разложить их по полочкам: ты боишься, потому что это реальная угроза, или ты просто никогда раньше не сталкивался ни с чем подобным? Как только спортсмен начинает понимать, что ничего реально страшного с ним не происходит, всё становится значительно более простым», — пояснила психолог.
Ранее она посоветовала всем спортсменам снизить уровень тревоги.