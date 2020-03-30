Кожевникова объяснила, как спортсменам стоит бороться с эмоциями во время карантина

Спортивный психолог и призёр двух Олимпиад в лыжном фристайле Елизавета Кожевникова рассказала, каким образом спортсменам стоит бороться с эмоциями во время карантина из-за пандемии коронавируса.

«Люди просто теряют время? Такая формулировка здесь не совсем корректна. Что значит терять время, когда вообще не понимаешь, что делать? Просто давайте представим стандартный день человека, который вторую, а то и третью неделю находится на карантине. Он уже переполнен тревогой. Надо вроде бы спокойно продолжать тренироваться, сдавать сессии, заниматься чем-то ещё, а меж тем со всех сторон несётся, что спорт закроют. И что тогда? Не думать об этом становится невозможно. Поэтому сейчас важно, во-первых, продолжать тренироваться, а во-вторых, обязательно подкреплять себя дополнительными техниками выживания. Разучить ту же медитацию, техники релаксации, которые снимают телесное напряжение; обязательно найти поддержку в каких-то прочных, взрослых людях, с которыми ты можешь просто проговаривать свои эмоции и как бы смывать их», — рассказала Кожевникова RT.

Она отметила, что наилучшим вариантом было бы общение с профессиональным психологом, который помог бы спортсмену обуздать свои страхи.

«Разложить их по полочкам: ты боишься, потому что это реальная угроза, или ты просто никогда раньше не сталкивался ни с чем подобным? Как только спортсмен начинает понимать, что ничего реально страшного с ним не происходит, всё становится значительно более простым», — пояснила психолог.

Ранее она посоветовала всем спортсменам снизить уровень тревоги.