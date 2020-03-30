Психолог посоветовала всем спортсменам снизить уровень тревоги

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Спортивный психолог и призёр двух Олимпиад в лыжном фристайле Елизавета Кожевникова высказала мнение о состоянии спортсменов из-за карантина в связи с пандемией коронавируса.
Психолог посоветовала всем спортсменам снизить уровень тревоги
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«Это прежде всего неопределённость. Никто не может сориентироваться, что делать, как долго продлится карантин, на какой срок будут перенесены те или иные соревнования. Всё это вызывает страх, а когда человеку страшно, он регрессирует — начинает действовать быстро, судорожно, автоматично, лишь бы переработать текущий момент, без расчёта на будущее. А надо действовать ровно противоположным образом: успокоиться, замедлиться, включить мозг, начать соображать рационально», — рассказала Кожевникова RT.

Она отметила, что в самую первую очередь важно снизить уровень тревоги.

«Сократить количество поступающих новостей, сократить время в социальных сетях. Дальше нужно постараться перефокусироваться, вспомнить о том, что жизнь состоит не только из спорта. Здесь очень важно планирование, но для того, чтобы начать этот процесс, нужно первым делом задать себе вопрос: «Что я хочу? Остаться в спорте? Тогда я продолжаю тренироваться и использовать те возможности, которые есть. Не в зале, так на улице, не на улице, так в квартире. Подобные планы позволяют потихоньку переводить своё внимание с тревожного «сейчас» в какие-то рациональные действия, направленные в будущее», — добавила психолог.

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