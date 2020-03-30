Кёрлингистка Васильева рассказала, как в Китае боролись с распространением коронавируса

Российская кёрлингистка Ульяна Васильева, проживающая в Китае, рассказала какие меры принимали власти страны для борьбы с распространением пандемии коронавируса.

«На самом деле китайское правительство очень активно взялось за решение проблемы. Очень быстро стали устанавливать КПП, которые проверяли людей. Их сделали буквально за пару дней. Когда они заработали, на каждую квартиру в стране выдали по бутылке антисептика — даже о таком позаботилось правительство», — приводит слова Васильевой РИА Новости.

Она отметила, что все предприятия были закрыты и люди сидели по домам.

«Работали только продуктовые магазины, но долгое время ты даже не мог туда зайти. Ты стоял около двери, к тебе подходил продавец, приоткрывал дверь, спрашивал, что тебе нужно. Потом он сам укладывал все в пакет и выдавал тебе на входе», — рассказала кёрлингистка.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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