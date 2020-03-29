Губерниев — Резцовой: я вас презираю

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Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев подверг жёсткой критике двукратную олимпийскую чемпионку по биатлону Анфису Резцову, признавшуюся в несоблюдении условий карантина.
Губерниев — Резцовой: я вас презираю
  • РИА Новости

«Подготовлю обращение к руководству Московской области и городского округа Химки о переименовании стадиона имени Анфисы Резцовой. Такие люди не должны быть примером для нас и нашей молодёжи. Анфиса Резцова — лютый позор советского и российского спорта. «Лучше жить как жилось, не забивая себе мозг», — слова Анфисы Резцовой! «Что нам будет?» — говорит бывшая чемпионка. Считаю , что на фоне тяжёлой ситуации в стране за такие высказывания Резцова должна быть привлечена к ответственности. Почётный гражданин Химок Анфиса Резцова, когда-то мой кумир, я вас презираю», — написал Губерниев в своём Telegram.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

Ранее Резцова призналась, что не соблюдает условия карантина, на что Губерниев отреагировал жётским выпадом в её адрес.

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