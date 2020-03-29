Анфиса Резцова призналась, что не соблюдает условия карантина

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова рассказала, что не соблюдает условия карантина во время пандемии коронавируса.

«Я его не соблюдаю, езжу по гостям, что нам будет? Ходим по лесу с родными, навестила брата под Владимиром, там чистая природа. Внуку год, его в четырёх стенах держать неправильно. Давайте честно — никто не знает даже, помогает или нет маска. Как его соблюдать-то? Лучше жить, как жилось, не забивая себе мозг», — приводит слова Резцовой «Спорт-Экспресс».

Она отметила, что пока не видела никаких официальных распоряжения или закона насчёт возможного наказания нарушителей.

«Вчера начали активно критиковать людей, поехавших на шашлыки. Сидят люди семьями, никому не мешают. Какие они разносчики вируса? Скоро нам запретят дышать, что ли? Такое ощущение, что кому-то хочется побольше запретить», — добавила прославленная спортсменка.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

Ранее сообщалось, что жена Овечкина ужаснулась поведению жителей Москвы во время пандемии коронавируса.