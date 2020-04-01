Правление СБР рассмотрит письмо с призывом к отставке Драчёва

Правление Союза биатлонистов России (СБР) на ближайшем заседании рассмотрит письмо ветеранов биатлона, тренеров и представителей судейского корпуса с призывом к отставке президента организации Владимира Драчёва.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя организации, заседание, на котором рассмотрят письмо, состоится 6 апреля. При этом оно пройдёт в формате видеоконференции из-за эпидемии коронавирусной инфекции.

53-летний Драчёв возглавляет СБР с мая 2018 года. 1 апреля 24 человека подписали письмо с призывом к отставке главы организации. Подписавшиеся считают, что за период работы на посту президента СБР Драчёв не оправдал оказанного ему доверия. По их мнению, он не только не выполнил своих предвыборных обещаний, но и усугубил старые проблемы.

Ранее четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов заявил, что за два года, в течение которых Драчёв возглавляет организацию, российский биатлон опустился ниже плинтуса.