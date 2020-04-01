Тихонов: за два года правления Драчёва российский биатлон опустился ниже плинтуса

Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов объяснил, почему подписал письмо с призывом к отставке президента Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчёва.

«Я в 151-й раз хочу извиниться перед народом за то, что мы с Анатолием Алябьевым поддержали когда-то Драчёва на выборах. За два года его правления наш биатлон опустился ниже плинтуса», — цитирует Тихонова ТАСС.

По его словам, в работе Драчёва не было ни одного положительного момента. Он также обвинил нынешнего главу СБР во лжи.

«Развалено всё, сейчас нет ни одного человека из регионов, кто сказал бы о Драчёве доброе слово. Он врал людям, что приведёт богатых спонсоров, тот же Росавтодор, ничего не было», — добавил Тихонов.

53-летний Драчёв возглавляет СБР с мая 2018 года. 1 апреля 24 человека подписали письмо с призывом к отставке главы организации. Подписавшиеся считают, что за период работы на посту Драчёв не оправдал оказанного ему доверия. По их мнению, он не только не выполнил свои предвыборные обещания, но и усугубил старые проблемы.

Ранее Дмитрий Губерниев раскритиковал ветеранов биатлона и тренеров, призвавших к отставке Драчёва.