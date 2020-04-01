Губерниев раскритиковал ветеранов биатлона и тренеров, призвавших к отставке Драчёва

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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев подверг критике ветеранов биатлона, тренеров и представителей судейского корпуса, которые написали письмо с призывом к отставке президента Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчёва.
Губерниев раскритиковал ветеранов биатлона и тренеров, призвавших к отставке Драчёва
  • РИА Новости

«Очень вовремя, уважаемые ветераны и тренеры биатлона! В тот момент, когда страна борется за жизни людей, назрел бунт! Сейчас всем плевать на биатлон, нам выжить надо! Спонсоров в спорте в ближайшее время не будет, умные люди это понимают!» — написал Губерниев в своём Telegram-канале.

По его мнению, на данный момент ветеранам стоит сосредоточиться на самоизоляции из-за эпидемии коронавируса, а не думать об отставке Драчёва, вне зависимости от отношения к нему.

53-летний Драчёв возглавляет СБР с мая 2018 года. 1 апреля 24 человека подписали письмо с призывом к отставке главы организации. Подписавшиеся считают, что за период работы на посту Драчёв не оправдал оказанного ему доверия. По их мнению, он не только не выполнил свои предвыборные обещания, но и усугубил старые проблемы.

Ранее глава СБР отреагировал на письмо с призывом о своей отставке.

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