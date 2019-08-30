В России началось серийное производство военного беспилотника «Орион»

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Серийное производство разведывательного беспилотника «Орион» для российской армии уже стартовало, сообщил гендиректор компании-разработчика «Кронштадт» Сергей Богатиков.
В России началось серийное производство военного беспилотника «Орион»
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

По его словам, поставка первого такого комплекса для Минобороны запланирована на 2019 год.

«Это больше установочная партия, но это уже первый серийный контракт», — цитирует Богатикова РИА Новости.

Он отметил, что начинается работа над созданием крупносерийного производства, на котором можно будет строить до 30 таких БЛА ежегодно.

Ранее сообщалось, что разработка лётного образца «Ориона-2» («Сириус») займёт не менее четырёх лет

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