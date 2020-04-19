«Только после начала поставок в войска РФ»: Мантуров сообщил о предварительных заявках на экспорт танка Т-14 «Армата»

Россия получила предварительные заявки на экспорт танка Т-14 на платформе «Армата». Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. При этом он отметил, что продажи бронемашины за рубеж начнутся только после того, как будут налажены серийные поставки Т-14 в Вооружённые силы РФ. Планируется, что это произойдёт уже в 2021 году. Кроме того, министр сообщил, что танк прошёл испытания в боевых условиях в Сирии.

Российский боевой танк на платформе «Армата» прошёл испытания в Сирии. Об этом сообщил глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на канале «Россия 1».

Мантуров подчеркнул, что танк регулярно проходит цикл дополнительных тестов и модернизаций.

«Это (испытания в САР. — RT), во-первых, существенно влияет на то, чтобы учесть все нюансы в боевых условиях: в Сирии, как вы понимаете, именно такого рода испытания, поэтому мы учли все нюансы для того, чтобы в финальном облике танка, который будет поставляться в Сирию, все эти моменты были отражены», — рассказал министр.

Помимо этого, он добавил, что Россия получила предварительные заявки на экспорт «Арматы». Однако отправлять танк за рубеж можно будет только после начала серийных поставок в войска и получения паспорта экспортного облика.

Напомним, Минобороны подписало контракт на закупку 132 боевых машин Т-14 и Т-15 (БМП) на платформе «Армата», который должен быть реализован до конца 2021 года.

«Танк «Армата» — это боевая машина, которой нет аналогов в мире... Она дорогая ещё и потому, что проходит цикл дополнительных испытаний, модернизации, поскольку в Министерстве обороны заказали дополнительные технические решения для того, чтобы выйти уже на серийную поставку со следующего года в рамках того контракта, который был подписан», — приводит слова Мантурова РИА Новости.

Напомним, в феврале танк Т-14 на платформе «Армата» вышел на завершающий этап испытаний. Об этом на выставке DefExpo India 2020 заявил официальный представитель концерна «Уралвагонзавод» — предприятия, которое является разработчиком танка.

Он уточнил, что специально для танка создаётся новый боекомплект.

Помимо этого, в апреле 2019 года руководитель бригады специалистов корпорации «Уралвагонзавод» Михаил Бегман заявил, что танк Т-14 «Армата» получил противоскользящее покрытие, которое также улучшает его маскировку.

В 2019 году сообщалось, что идёт разработка новейшей пушки для танка на платформе «Армата». Как отмечалось в материале сотрудников 3-го ЦНИИ Минобороны России в тематическом сборнике «Ракетно-техническое и артиллерийско-техническое обеспечение Вооружённых сил России — 2018», вооружение российских танков построено на основе гладкоствольной пушки 125 мм, которая за последние 40 лет претерпела ряд изменений, направленных на улучшение её тактико-технических характеристик.

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«В настоящее время ведётся разработка пушки повышенной энергоёмкости для перспективного танка «Армата», — говорилось в материале.

Принципиальная особенность танка заключается в том, что он оснащён необитаемой башней, то есть экипаж находится в другой части машины, отметил в разговоре с RT военный эксперт Алексей Леонков.

«Наводчики, командир, механик-водитель находятся в специальной капсуле, которая расположена в корпусе танка, а башня у танка безлюдна. Вся аппаратура башни: система управления танком, электронно-вычислительная система, система заряжения оружия, двигатель — всё это управляется из бронированной капсулы по электронике, через компьютер», — пояснил он.

Также танк оснащён современными средствами связи, позволяющими ему действовать в едином тактическом звене, получая актуальную информацию о происходящем на поле боя от других машин, авиации, спутников и центрального командного пункта.

«Это новое слово в танкостроении, прорыв, ни у одной страны нет такого танка. Осваивать его надо, и мы будем его осваивать. Он проходит испытания и поступает в войска, серия танков должна быть в следующем году», — добавил эксперт.

В свою очередь, военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин подчеркнул, что Т-14 «Армата» — это следующее поколение основных боевых танков. Он также обратил особое внимание на конструкцию машины, в частности размещение экипажа в отдельном отсеке.

«Основное отличие танка в том, что впервые со времён Второй мировой войны экипаж находится в отдельном бронированном боевом отделении, бронекапсуле, двигатель — в другом, тоже бронированном отделении... В связи с этим улучшаются не только тактико-технические характеристики, но и повышается живучесть экипажа и самого танка», — отметил он.

Эксперт добавил, что только после того, как Министерство обороны одобрит экспортную версию танка, которая по своим тактико-техническим характеристикам отличается от поступающего в Вооружённые силы РФ образца, можно будет говорить о его экспорте.