Названы планируемые сроки завершения госиспытаний танка «Армата»

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров в интервью РИА Новости заявил, что государственные испытания танка на платформе «Армата» планируется завершить в 2020 году.

«Государственные испытания танка «Армата» планируется завершить уже в 2020 году», — сказал он.

По его словам, по итогам испытаний Министерство обороны определит сроки поставки серийно выпускаемой техники в войсковые части.

В апреле 2019 года руководитель бригады специалистов корпорации «Уралвагонзавод» Михаил Бегман сообщил, что танк Т-14 «Армата» получил противоскользящее покрытие, которое также улучшает его маскировку.

Также сообщалось о разработке новейшей пушки для танка на платформе «Армата».