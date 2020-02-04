Названы планируемые сроки завершения госиспытаний танка «Армата»
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«Государственные испытания танка «Армата» планируется завершить уже в 2020 году», — сказал он.
По его словам, по итогам испытаний Министерство обороны определит сроки поставки серийно выпускаемой техники в войсковые части.
В апреле 2019 года руководитель бригады специалистов корпорации «Уралвагонзавод» Михаил Бегман сообщил, что танк Т-14 «Армата» получил противоскользящее покрытие, которое также улучшает его маскировку.
Также сообщалось о разработке новейшей пушки для танка на платформе «Армата».