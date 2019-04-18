Танк «Армата» получил противоскользящее покрытие

Российский танк Т-14 «Армата» получил противоскользящее покрытие, которое также повышает его маскировку, передаёт ТАСС.

«Шероховатая поверхность на «Армате» выполняет несколько функций: маскирующую (неровный рельеф поверхности) и удобства для передвижения по броне», — сообщил руководитель бригады специалистов корпорации «Уралвагонзавод», которые обеспечивают подготовку техники к параду в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, Михаил Бегман.

Он отметил, что «точно такое же покрытие применено на ракетном комплексе «Ярс».

В марте директор по качеству и информационным технологиям Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения Илья Баранов сообщил, что танк «Армата» оборудовали санузлом.