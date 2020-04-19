Мантуров рассказал об испытаниях танка «Армата» в Сирии

Россия уже получила предварительные заявки на экспорт танка на платформе «Армата», который прошёл испытания в Сирийской Арабской Республике. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров в эфире программы «Действующие лица с Наилей Аскер-заде».

«Танк «Армата» — это боевая машина, которой нет аналогов в мире… Она дорогая ещё потому, что проходит ещё цикл дополнительных испытаний, модернизации, потому что в Министерстве обороны заказали дополнительные технические решения для того, чтобы выйти уже на серийную поставку со следующего года в рамках того контракта, который был подписан», — сказал министр. Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что поставки за рубеж можно будет осуществлять только после начала серийных поставок в войска и получения паспорта экспортного облика.

Мантуров также ответил на вопрос об испытаниях танка в Сирии.

«Да, совершенно верно, они были в Сирии... это, во-первых, существенно влияет на то, чтобы учесть все нюансы в боевых условиях. В Сирии, как вы понимаете, именно такого рода испытания, поэтому мы учли все нюансы для того, чтобы в финальном облике, который будет поставляться в Сирию, эти все моменты были отражены», — пояснил он.

В феврале перспективный российский танк Т-14 на платформе «Армата» вышел на завершающий этап испытаний.