В конструкцию «Арматы» не будут вноситься принципиальные изменения

Перспективный российский танк «Т-14» на платформе «Армата» выходит на завершающий этап испытаний, принципиальные изменения в его конструкцию вноситься не будут.

Об этом на выставке Defexpo India-2020 заявил официальный представитель предприятия-разработчика танка — концерна «Уралвагонзавод».

«Испытания танка Т-14 на платформе «Армата» переходят в завершающую стадию», — цитирует его РИА Новости.

Он уточнил, что специально для танка разрабатывается новый боекомплект.

«На завершающем этапе принципиальных изменений в конструкцию машины вноситься не будет», — сказал представитель «Уралвагонзавода».

Ранее глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что государственные испытания танка на платформе «Армата» планируется завершить в 2020 году.