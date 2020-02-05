В России успешно завершены испытания новейшего танка Т-90М «Прорыв»

Государственные испытания новейшего российского танка Т-90М «Прорыв» успешно завершены.

Об этом сообщил РИА Новости официальный представитель предприятия-разработчика — концерна «Уралвагонзавод» — в преддверии выставки Defexpo India 2020.

Отмечается, что танк оборудован высокоавтоматизированной системой управления огнём «Калина» и дистанционно управляемой зенитной пулемётной установкой с 12,7-миллиметровым «Кордом МТ».

Для защиты от огня противника танк оснастили противокумулятивными решётчатыми экранами и комплексом динамической защиты «Реликт».

Ранее министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что государственные испытания танка на платформе «Армата» планируется завершить в 2020 году.

В апреле 2019 года руководитель бригады специалистов корпорации «Уралвагонзавод» Михаил Бегман сообщил, что танк Т-14 «Армата» получил противоскользящее покрытие, которое также улучшает его маскировку.