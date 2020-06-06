Радиолокационный купол и радиоэлектронный удар: как работают новейшие российские средства РЭБ

В Подмосковье российские военнослужащие применили на занятиях комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Борисоглебск-2», ‹Инфауна» и «Самарканд-У». Об этом сообщило Минобороны РФ. Эти системы входят в число самых современных образцов техники в арсенале ВС РФ. Они используются для обнаружения и пеленгации радиосигналов, прикрытия военных объектов и подавления каналов связи и управления противника, в том числе спутниковых, добывания развединформации. Как отмечают эксперты, применение средств РЭБ позволяет российской армии эффективно вести разведку и обороняться от потенциальных атак.

Военнослужащие Таманской мотострелковой дивизии в ходе специальных занятий применили новые мобильные комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) РБ-301Б «Борисоглебск-2», РБ-531Б ‹Инфауна» и «Самарканд-У», сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Мероприятия проводились на подмосковном полигоне Алабино. Системы РЭБ были успешно применены для обнаружения, пеленгования и анализа сигналов источников радиоизлучения.

«Также специалисты выполнили нормативы развёртывания комплексов РЭБ и их маскировки, организовали охрану и оборону, осуществили подавление сигналов радиоуправляемых фугасов и мин», — говорится на сайте российского военного ведомства.

Радиоэлектронный удар

Российские военные используют средства РЭБ для постановки помех, обнаружения и подавления разнообразных радиосигналов и спутниковых каналов связи. Применение этих комплексов позволяет получать разведывательную информацию, выводить из строя оборудование, информационно-управляющие системы и аппаратуру наведения самолётов, беспилотников и ракет противника.

Средства РЭБ, разработанные и произведённые в РФ, способны создавать защитный радиолокационный купол над обороняемым объектом и наносить радиоэлектронный удар по пунктам управления и узлам связи противника. Как считают военные, поступление новых образцов техники такого типа значительно повышает возможности подразделений ВС РФ и позволяет более качественно использовать опыт, накопленный в вооружённых конфликтах.

Развёртывание на местности комплекса РБ-301Б «Борисоглебск-2»

© Министерство обороны РФ

По информации Минобороны, в число самых современных отечественных средств радиоэлектронной борьбы входит комплекс «Борисоглебск-2». Он был разработан концерном «Созвездие» (Воронеж) совместно с АО «Тамбовский научно-исследовательский институт радиотехники «Эфир». Комплекс состоит из девяти машин с разным набором оборудования. Вся аппаратура устанавливается на усовершенствованные многофункциональные бронетранспортёры МТ-ЛБу.

«По сравнению со своим предшественниками он («Борисоглебск-2». — RT) имеет расширенный частотный диапазон средств радиоразведки и радиоэлектронного подавления. Более мощные станции позволяют эффективнее воздействовать на различные типы радиоуправляемых объектов. «Борисоглебск-2» выполняет радиоподавление каналов управления беспилотных летательных аппаратов, радиоуправляемых фугасов», — говорится в материалах Минобороны РФ.

Также «Борисоглебск-2» способен подавлять радио-, радиорелейные и спутниковые каналы связи, управления, а также передачи данных беспилотной разведывательной и ударной авиации. Особенность комплекса заключается в том, что он может воздействовать на источники радиоэлектронного излучения во всех диапазонах частот, в том числе и запасных, полностью нарушая тем самым систему управления войсками противника.

Дальность действия «Борисоглебска-2» по объектам неприятеля не раскрывается. Однако известно, что сотовую связь и сигналы управления БПЛА он глушит в радиусе 30 км.

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Ещё одно уникальное детище концерна «Созвездие», получившее высокие оценки Минобороны РФ, — комплекс РБ-531Б «Инфауна» на шасси БТР-80. Он предназначен для радиоэлектронной разведки, радиопеленгования, постановки помех, защиты от радиоуправляемых минно-взрывных устройств, обороны групп транспортных средств от прицельного огня из стрелкового оружия ближнего боя путём постановки аэрозольной завесы.

Как отмечают в Минобороны РФ, «Инфауна» не имеет зарубежных аналогов. Применение комплекса позволяет значительно повысить защиту автомобильной и бронированной техники, а также личного состава благодаря уникальным возможностям по подавлению средств связи противника и радиоуправляемых взрывных устройств.

На учениях «Инфауна» используется совместно с разведывательными беспилотниками «Наводчик» и «Орлан». По словам замгендиректора Объединённой приборостроительной корпорации (ОПК, куда входит «Созвездие») Сергея Скокова, этот комплекс РЭБ значительно расширяет радиус защиты прикрываемых мобильных объектов и «гарантированно подавляет средства связи и управления противника».

«Инфауна» входит в арсенал воздушно-десантных и мотострелковых войск, военных баз РФ в Армении и Таджикистане. Она хорошо зарекомендовала себя в жарких природно-климатических условиях и горной местности. В ОПК отмечают интерес к машине со стороны зарубежных партнёров.

Одним из самых мощных и при этом малоизвестных средств РЭБ Вооружённых сил России считается семейство «Самарканд». В экспертном сообществе сложилось мнение, что комплекс применяется для постановки помех и способен парализовать систему управления крупных сил противника.

Расчёт пункта управления комплексом радиоэлектронной борьбы

© Министерство обороны РФ

В открытых источниках говорится, что «Самарканд» используется для прикрытия военных объектов, расположенных на стратегически важных направлениях. Так, в апреле 2017-го партия «Самаркандов» была поставлена Северному флоту. В мае того же года военное ведомство проинформировало о том, что «Самаркандами» вооружён Балтийский флот.

В конце октября 2018 года Минобороны РФ разместило на портале госзакупок информацию о намерении развернуть различные модификации «Самарканда» в 13 воинских частях, расположенных в Белоруссии, Еврейской автономной области, Московской, Калининградской, Архангельской, Мурманской и Нижегородской областях, Краснодарском и Приморском краях.

Недорого и эффективно

Как отмечают эксперты, в настоящее время ни один современный вооружённый конфликт, ни одна оборонительная или наступательная операция не могут обходиться без применения средств РЭБ. Они позволяют определить примерную численность группировки противника, её местоположение и раскрыть направления возможного удара.

«Российские комплексы радиоэлектронной борьбы — поставщики очень ценной информации. Они могут определить координаты подразделений противника, интенсивность их движения, даже если обмен данными происходит по зашифрованным каналам. При этом неприятель не в состоянии провести аналогичный анализ», — пояснил в разговоре с RT основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев.

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По его словам, огромную роль средства РЭБ играют в системе обеспечения противовоздушной обороны. Во взаимодействии с другими комплексами они способны защитить прикрываемые объекты от высокоточного управляемого оружия.

«Отечественные средства РЭБ помогают замаскировать деятельность прикрываемой группировки таким образом, что противник оказывается не в состоянии определить, куда наносить удар. Если же ему всё-таки удалось установить точные координаты, то комплексы радиоэлектронной борьбы способны нарушить работу систем наведения крылатых ракет и корректируемых авиабомб», — рассказал Корнев.

При этом Корнев подчеркнул, что российские средства РЭБ постоянно совершенствуются.

«Сейчас мощные радиоэлектронные системы умещаются на нескольких транспортных платформах. Их изготовление не требует больших расходов, а эффективность очень высока. Такой результат достигается благодаря превосходной конструкторской школе, созданной в послевоенном СССР. Её наследие не было утрачено и обогащается новыми разработками», — рассуждает Корнев.

Аналогичной точки зрения придерживается военный эксперт Юрий Лямин. В комментарии RT он обратил внимание на то, что российская оборонная промышленность продемонстрировала серьёзные успехи в совершенствовании станций постановки помех, которыми оснащены средства РЭБ.