Броня для крылатой пехоты: как повышается ударная мощь Воздушно-десантных войск России

С начала текущего года Воздушно-десантные войска России получили более 160 единиц новой и модернизированной военной техники, сообщается на сайте Минобороны РФ. В частности, в арсенал «голубых беретов» вошли боевые машины десанта БМД-4М, бронетранспортёры БТР-МДМ «Ракушка» и БТР-82АМ. Данные машины отличаются от предшествующих образцов повышенной огневой мощью, улучшенной защищённостью и высокой автоматизацией процессов управления. По ряду характеристик новейшая техника ВДВ превосходит аналоги, которые эксплуатируют аэромобильные войска стран НАТО. Как считают эксперты, благодаря перевооружению крылатая пехота способна выполнять поставленные задачи практически в любом регионе мира.

С начала 2020 года в Воздушно-десантные войска было поставлено свыше 160 единиц разнообразной техники, сообщает пресс-служба Минобороны. Как уточнили в военном ведомстве, «голубые береты» получили новейшие боевые машины десанта БМД-4М, бронетранспортёры БТР-МДМ «Ракушка», модернизированные боевые машины десанта БМД-2КА-У, БТР-82АМ, бронетранспортеры БТР-Д и мастерские технического обслуживания МТО-УБ2.

«В Воздушно-десантные войска продолжают поступать новые и модернизированные образцы бронетанкового вооружения и техники. Они будут активно применяться в ходе летнего периода обучения», — говорится на сайте Минобороны РФ.

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Уточняется, что в январе 2020 года батальонный комплект БМД-4М и БТР-МДМ «Ракушка» пополнил арсенал 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, дислоцированной в Псковской области.

Как отмечают эксперты, данные машины являются самыми современными на сегодняшний день образцами военной техники Воздушно-десантных войск. БМД-4М заменяет в частях крылатой пехоты модификации машин предыдущих поколений БМД-1, БМД-2 и БМД-3. В свою очередь, «Ракушка» «вытесняет» бронетранспортёры советского производства.

«Экипажи БМД-4М и БТР-МДМ действуют в связке на поле боя. Оснащённые мощным ударным вооружением новейшие бронемашины крылатой пехоты должны прорывать оборону противника, а следом за ними двигаются бронетранспортёры, перевозящие десантников. На обеих машинах установлено унифицированное шасси, что облегчает процесс производства комплектов для ВДВ», — пояснил в беседе с RT военный эксперт Дмитрий Литовкин.

Мощь и прицельная стрельба

БМД-4М значительно превосходит по боевым возможностям предшествующие образцы. На машине установлены 100-мм орудие 2А70, 30-мм автоматическая пушка 2А72 и спаренный 7,62-мм пулемёт Калашникова. При этом самым мощным оружием БМД-1 является 73-мм гладкоствольная пушка 2А28, а главный калибр БМД-2 и БМД-3 представлен 30-мм пушкой 2А42.

Боекомплект оружия 2А70 включает 34 осколочно-фугасных снаряда и 4 противотанковые управляемые ракеты «Аркан». Пушка БМД-4М калибра 30-мм может вести огонь 500 снарядами различного назначения. Оба орудия объединены в боевой модуль «Бахча-У», разработанный в стенах ГУП «КБ приборостроения» (Тула).

«Единый для обоих типов выстрелов автомат заряжания 100-мм орудия обеспечивает высокую скорострельность прямой наводкой, а также с закрытых огневых позиций на дальностях до 7 км, а по механизированным и бронированным средствам — прицельную стрельбу на дальности до 5,5 км», — говорится в материалах Минобороны РФ.

БМД-4М оснащена автоматизированной системой управления огнём, новой навигационной системой, новейшим электронным оборудованием, которое облегчает экипажу прицеливание во время движения по пересеченной местности на высоких скоростях.

Также БМД-4М получила новый бронированный корпус, ходовую часть и 10-цилиндровый дизельный двигатель УТД-29 мощностью 500 л. с. Конструкция машины позволяет десантировать её с экипажем внутри из транспортных самолётов Ил-76, Ан-12 и в перспективе из Ан-148.

В мае 2017 года в Рязанской области Воздушно-десантные войска впервые осуществили десантирование из Ил-76 сразу нескольких БМД-4М с максимальной загрузкой. Для этого применялась новейшая многокупольная парашютная система общей площадью около 4 тыс. кв. м.

«ВДВ приобретают новое качество»

БТР-МДМ, который поставляется в части крылатой пехоты в комплекте с БМД-4М, предназначен для перевозки личного состава и приспособлен для эксплуатации в любых климатических условиях. Новейший бронетранспортёр оснащён двумя 7,62-мм пулемётами и мортирами запуска дымовых гранат. Совокупный боекомплект пулемётного вооружения «Ракушки» составляет 4 тыс. выстрелов.

Машина способна развивать скорость до 70 км/ч по шоссе, до 45—50 км/ч по грунтовой дороге, и до 10 км/ч на плаву. «Ракушка» оборудована цифровой информационно-управляющей системой ИУС-Ш, приборами ночного видения и прицельным комплексом ТНП3ВЭ01-01 для ведения огня из курсового пулемёта.

По информации Минобороны РФ, в ближайшей перспективе на основе «Ракушки» будет разработано целое семейство образцов военной техники для ВДВ. Речь идёт о командно-штабных машинах, платформах для связи и управления, а также медицинского и тылового обеспечения.

Бронетранспортёры БТР-МДМ «Ракушка» (на втором плане) и БМД-2 механизированной колонны Московского гарнизона во время тренировки перед военным парадом на Красной площади

© Илья Питалёв / РИА Новости

Помимо взаимодействующих на поле боя БТР-МДМ и БМД-4М, парк ВДВ продолжают пополнять бронетранспортёры БТР-82АМ. Благодаря 30-мм автоматической пушке их огневая мощь выше, чем у предшествующих образцов в 2,5 раза. Эта машина используется для перевозки личного состава и огневой поддержки десанта.

«БТР-82АМ является глубокой модернизацией бронетранспортёров БТР-80 и БТР-80А. Он превосходит своих предшественников практически по всем показателям. На БТР-82АМ установлены более мощный двигатель, скорострельная 30-мм пушка, спаренная с 7,62-мм пулемётом ПКТМ (модернизированный пулемёт Калашникова. — RT), усовершенствованные приборы наблюдения и прицеливания», — сообщается на сайте Минобороны РФ.

Также БТР-82АМ оснащён радиостанцией пятого поколения Р-168, комплексом ориентирования для определения текущих координат и отображения места машины на электронной карте местности, модернизированной системой пожаротушения.

Позаботились российские конструкторы и о броне машины. Инженеры повысили противоминную стойкость БТР-82АМ, а на внутренних поверхностях корпуса смонтировали противоосколочную защиту. Поверхность салона бронетранспортёра обшита специальным кевларовым покрытием, необходимым для дополнительной защиты экипажа от осколков.

«Масса БТР-82АМ составляет 16 т, бронетранспортёр оснащён дизельным двигателем с турбонаддувом мощностью 300 л. с. и усиленной трансмиссией, наличие автономной дизель-генераторной установки позволяет функционировать всем системам при неработающем основном двигателе», — отмечают в военном ведомстве.

В командовании ВДВ считают, что машины, стоящие на вооружении «голубых беретов», превосходят по ряду показателей образцы стран НАТО. В частности, они способны преодолевать водные преграды с ходу, без предварительной подготовки. Тогда как на мероприятия перед форсированием водоёмов у западных образцов БМД и БТР уходит порядка четырёх часов. А после преодоления преграды военнослужащие альянса должны потратить 1,5—2 часа на демонтаж установленного для переправы специального оборудования.

«На мой взгляд, развитие бронетехники в интересах ВДВ достигло очень хороших результатов. В России прекрасная конструкторская школа, и при поддержке Минобороны удалось запустить процесс замены в частях крылатой пехоты советских образцов. Новая и модернизированная техника ВДВ имеет более мощное вооружение и современную электронику», — рассказал в беседе с RT обозреватель журнала «Арсенал Отечества» Дмитрия Дрозденко.

Дмитрий Литовкин полагает, что текущий процесс перевооружения Воздушно-десантных войск направлен на серьёзное повышение ударных возможностей подразделений «голубых беретов». Поступление новой техники позволяет крылатой пехоте выполнять свои задачи практически в любом регионе мира, в том числе в Арктике, где десантники регулярно проводят учения, рассуждает аналитик.

«Сегодня промышленность поставляет Воздушно-десантным силам широкую номенклатуру самых современных изделий, причём большое значение уделяется увеличению калибра ударного вооружения. В итоге ВДВ приобретают новое качество и способность действовать в любых климатических условиях, высаживаясь в тыл противника», — заключил Литовкин.