«Обстрел с разных направлений»: на что способна модернизированная российская гаубица «Мста-СМ»

До конца 2020 года в российскую армию поставят более 35 модернизированных самоходных артиллерийских установок (САУ) «Мста-СМ». Об этом сообщает Минобороны РФ. Особенность комплекса заключается в повышенной скорострельности и наличии автоматизированной системы управления огнём, которая значительно повышает эффективность машины на театре военных действий. В целом по боевым возможностям «Мста-СМ» превосходит советскую предшественницу на 40%. По мнению экспертов, данная САУ является недорогим и современным средством поражения наземных целей.

Подразделения Вооружённых сил РФ до конца текущего года получат более 35 самоходных артиллерийских установок (САУ) с автоматизированной системой управления огнём. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Речь идёт о модернизированных версиях комплекса «Мста».

«Самоходная артиллерийская установка «Мста-СМ» предназначена для поражения стратегических военных объектов, уничтожения артиллерийских и миномётных батарей, бронетехники, противотанковых средств, средств ПВО и ПРО, а также живой силы противника», — говорится на сайте военного ведомства.

«Мста» была разработана в стенах Уральского завода транспортного машиностроения (Екатеринбург) в 1980-х годах. Орудие для самоходки калибра 152 мм проектировалось специалистами волгоградского ОКБ-2.

Масса «Мсты» составляет 42,5 т, экипаж — пять — семь человек, максимальная дальность стрельбы — 24,7 км, скорострельность — восемь выстрелов в минуту, возимый боекомплект — 50 боеприпасов, мощность двигателя — 780 л.с., скорость движения по шоссе — до 60 км/ч.

Для стрельбы экипаж «Мсты» использует управляемые и неуправляемые осколочно-фугасные снаряды. Самоходка может вести огонь из разных позиций, в том числе закрытых. При выполнении задач на открытой местности отечественный комплекс зачастую маскируют под окружающую среду.

Помимо возимых боеприпасов, «Мста», подобно буксируемому артиллерийскому орудию, может использовать снаряды, которые подаются в машину с помощью специального лотка. Такой механизм обеспечивает высокий темп стрельбы без расхода боекомплекта, находящегося внутри гаубицы.

Последние годы отечественная самоходка, включая немодернизированные машины, получила возможность вести огонь уникальным корректируемым осколочно-фугасным снарядом 2К25 «Краснополь-М». С помощью технологии лазерного самонаведения этот боеприпас способен поражать даже малоразмерные цели первым выстрелом без пристрелки.

В январе 2018 года ударом «Краснополя» группировка Вооружённых сил РФ в Сирии уничтожила в провинции Идлиб склад БПЛА террористов, ранее напавших на авиабазу Хмеймим. Минобороны РФ оценивает точность модернизированного боеприпаса в 95%.

«Готовность к открытию огня»

Согласно данным Минобороны РФ, по своим боевым возможностям «Мста-СМ» превосходит советскую предшественницу на 40%. В частности, благодаря совершенствованию механизмов заряжания специалистам удалось повысить скорострельность гаубицы до десяти выстрелов в минуту.

Ключевой особенностью «Мсты-СМ» является автоматизированная система управления наведением и огнём (АСУНО). Данное изделие включает баллистический вычислитель, аппаратуру топопривязки и ориентирования, спутниковую навигационную систему.

Как отмечается в материалах «Рособоронэкспорта», она позволяет «сократить время развёртывания на огневой позиции в 1,5—2 раза, на 25—30% повысить готовность к открытию огня, в два раза повысить живучесть самоходной гаубицы». На сайте разработчика говорится, что данная система обеспечивает «автоматическое бесприцельное наведение и хранение информации не менее чем по десяти огневым задачам».

Как пояснили опрошенные RT эксперты, АСУНО проводит необходимые для поражения цели вычисления и создаёт своеобразный алгоритм, позволяющий успешно выполнить боевую задачу. Система учитывает местоположение самоходки, рельеф, погодные условия, выбирает тип боеприпаса.

«По сути дела, экипажу модернизированной «Мсты» просто необходимо следить за правильностью работы автоматики, как она справляется с выполнением всех процессов. Важно и то, что система имеет средства связи и навигации, унифицированные с другими бронетанковыми объектами наших вооружённых сил. Тем самым обеспечивается необходимое взаимодействие на поле боя», — рассказал в комментарии RT главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

Стрельба из «Мсты» с закрытой позиции

© Министерство обороны РФ

Военный эксперт Алексей Хлопотов в разговоре с RT подчеркнул, что благодаря этой автоматизированной системе самоходки быстрее ориентируются на местности, оперативно проводят расчёты для нанесения огневого удара и реализуют несколько алгоритмов стрельбы в зависимости от ситуации на театре военных действий (ТВД).

«Батарея самоходных орудий с такой АСУНО может обстреливать одну цель с разных направлений практически одновременно. Она даёт подряд сразу несколько залпов, и, пока снаряды находятся в воздухе, самоходки могут разворачиваться и покидать свою позицию, чтобы не попасть под ответный огонь», — отметил Хлопотов.

Автоматизированная система, как говорит эксперт, значительно повышает живучесть гаубиц на современном ТВД, где активно применяются разнообразные средства разведки, практически безошибочно определяющие локацию, откуда началась стрельба.

Как отмечается в материалах «Уралтрансмаша», «Мста-СМ» представляет собой современную боевую гусеничную машину, «имеющую дальнобойное артиллерийское вооружение, броневую защиту и защиту от оружия массового поражения, повышенный запас хода, отличную манёвренность, автономность боевого применения».

«Шквал огня»

Военные называют детище уральских инженеров «предвестником» межвидового артиллерийского комплекса «Коалиция-СВ», который будет обладать более высокими боевыми характеристиками и вскоре поступит в войска. В настоящее время новейшая САУ находится на стадии испытаний.

По данным Минобороны, «Коалиция-СВ» способна поражать объекты на дальности до 70 км и радикально отличается по компоновке. В частности, «Коалиция» оснащена необитаемой башней. Экипаж помещён в бронированную капсулу и отделён от боекомплекта.

Новейшая САУ «Коалиция»

© Министерство обороны РФ

«Коалиция» превзойдёт «Мсту-СМ» по точности стрельбы, скорострельности, объёму боекомплекта, скорости погрузки боеприпасов и ходовым качествам.

Как подчеркнул в беседе с RT военный эксперт Юрий Кнутов, ключевым достоинством «Коалиции-СВ» станет режим ведения стрельбы, известный в России как «шквал огня». За рубежом применяется термин MRSI. Суть в том, что самоходка выпускает из орудия несколько типов боеприпасов, которые летят к цели по разным траекториям.

«Конечно, такой режим подходит не для всех типов целей и будет применяться в случаях, когда требуется уничтожить крупные, хорошо защищённые объекты. Вероятность выполнения боевой задачи с MRSI возрастает практически до 100%. Модернизированная «Мста» на такое не способна, но она ещё долго будет стоять на вооружении как современная и недорогая артиллерийская установка», — подытожил Кнутов.