Силы ПВО отразили две атаки беспилотников на базу Хмеймим
- globallookpress.com
«С наступлением тёмного времени суток средствами противовоздушной обороны российской авиабазы Хмеймим выявлены и отражены две атаки на базу с использованием ударных беспилотных летательных аппаратов», — сказал он.
По его словам, они были запущены с подконтрольной боевикам территории идлибской зоны деэскалации.
«Ракетным огнём зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С» первая атака — с северо-восточного направления — отражена на расстоянии около 2 км от базы», — добавил он.
Как указал Боренков, в ходе второго нападения цель, приближавшаяся к авиабазе, была поражена на удалении 6 км от авиабазы.
Пострадавших или материального ущерба нет.
3 февраля в Минобороны сообщили, что «Панцирь» сбил неопознанный малый беспилотник, летевший к авиабазе Хмеймим со стороны Средиземного моря.