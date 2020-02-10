Силы ПВО отразили две атаки беспилотников на базу Хмеймим

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Комплексы ПВО «Панцирь» на базе Хмеймим отразили две атаки беспилотников вечером 9 февраля. Об этом сообщил руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Юрий Боренков.
Силы ПВО отразили две атаки беспилотников на базу Хмеймим
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«С наступлением тёмного времени суток средствами противовоздушной обороны российской авиабазы Хмеймим выявлены и отражены две атаки на базу с использованием ударных беспилотных летательных аппаратов», — сказал он.

По его словам, они были запущены с подконтрольной боевикам территории идлибской зоны деэскалации.

«Ракетным огнём зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С» первая атака — с северо-восточного направления — отражена на расстоянии около 2 км от базы», — добавил он.

Как указал Боренков, в ходе второго нападения цель, приближавшаяся к авиабазе, была поражена на удалении 6 км от авиабазы.

Пострадавших или материального ущерба нет.

3 февраля в Минобороны сообщили, что «Панцирь» сбил неопознанный малый беспилотник, летевший к авиабазе Хмеймим со стороны Средиземного моря.

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