ПВО сбила летевший к Хмеймиму беспилотник

Комплекс ПВО «Панцирь» сбил неопознанный малый беспилотник, летевший к авиабазе Хмеймим со стороны Средиземного моря.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны, средства ПВО обнаружили приближавшийся к авиабазе «со стороны северо-восточной части Средиземного моря» малоразмерный беспилотный летательный аппарат неизвестной принадлежности.

«Ракетным вооружением зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С» российской авиабазы воздушная цель на удалении от авиабазы уничтожена. Пострадавших или материального ущерба нет», — сообщили в ведомстве.

Авиабаза функционирует в плановом режиме.

2 февраля сообщалось, что средства контроля воздушного пространства российской авиабазы Хмеймим в Сирии обнаружили и перехватили группу беспилотников террористов.