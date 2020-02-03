ПВО сбила летевший к Хмеймиму беспилотник

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Комплекс ПВО «Панцирь» сбил неопознанный малый беспилотник, летевший к авиабазе Хмеймим со стороны Средиземного моря.
ПВО сбила летевший к Хмеймиму беспилотник
  • РИА Новости

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны, средства ПВО обнаружили приближавшийся к авиабазе «со стороны северо-восточной части Средиземного моря» малоразмерный беспилотный летательный аппарат неизвестной принадлежности.

«Ракетным вооружением зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С» российской авиабазы воздушная цель на удалении от авиабазы уничтожена. Пострадавших или материального ущерба нет», — сообщили в ведомстве.

Авиабаза функционирует в плановом режиме.

2 февраля сообщалось, что средства контроля воздушного пространства российской авиабазы Хмеймим в Сирии обнаружили и перехватили группу беспилотников террористов.

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