ПВО сбила летевший к Хмеймиму беспилотник
- РИА Новости
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны, средства ПВО обнаружили приближавшийся к авиабазе «со стороны северо-восточной части Средиземного моря» малоразмерный беспилотный летательный аппарат неизвестной принадлежности.
«Ракетным вооружением зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С» российской авиабазы воздушная цель на удалении от авиабазы уничтожена. Пострадавших или материального ущерба нет», — сообщили в ведомстве.
Авиабаза функционирует в плановом режиме.
2 февраля сообщалось, что средства контроля воздушного пространства российской авиабазы Хмеймим в Сирии обнаружили и перехватили группу беспилотников террористов.