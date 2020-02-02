Российские средства РЭБ в Сирии перехватили беспилотники боевиков

Средства контроля воздушного пространства российской авиабазы Хмеймим в Сирии обнаружили и перехватили группу беспилотников террористов.

Об этом заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.

По его словам, беспилотники, запущенные с подконтрольной боевикам территории идлибской зоны деэскалации, были обнаружены средствами контроля воздушного пространства российской авиабазы 1 февраля около 23:00.

«Средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) авиабазы был осуществлён перехват управления и выведение всех БПЛА из строя нарушением функционирования систем управления», — сказал Боренков.

Он добавил, что пострадавших нет, материальный ущерб не причинён. База Хмеймим функционирует в плановом режиме.

19 января военные отразили атаку беспилотников боевиков на авиабазу Хмеймим.