Военные отразили атаку БПЛА боевиков на авиабазу Хмеймим

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Боевики в Сирии 19 января пытались атаковать с помощью беспилотных летательных аппаратов авиабазу Хмеймим, атака была отражена.

Как сообщает пресс-служба Минобороны, три БПЛА приближались с наступлением темноты к военному объекту с северо-восточного направления.

«Штатными зенитными ракетными средствами российской авиабазы воздушные цели были уничтожены на безопасной дистанции от авиабазы», — говорится в сообщении.

Никто не пострадал, ущерба нет, база функционирует в плановом режиме.

Ранее сообщалось, что боевики вооружённых формирований в Сирии 22 декабря предприняли попытку атаковать российскую авиабазу Хмеймим с помощью беспилотников.

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