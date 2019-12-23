Боевики пытались атаковать авиабазу Хмеймим с помощью беспилотников

Боевики вооружённых формирований в Сирии 22 декабря предприняли попытку атаковать российскую авиабазу Хмеймим с помощью беспилотников, сообщил руководитель Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.

«С наступлением тёмного времени суток боевики незаконных вооружённых формирований предприняли попытку атаковать российскую авиабазу Хмеймим с помощью беспилотных летательных аппаратов», — сказал он.

По его словам, российскими средствами ПВО были обнаружены и уничтожены два беспилотника, которые приближались к авиабазе с юго-восточного направления.

«Пострадавших или материального ущерба нет», — добавил он.

В начале сентября рядом с авиабазой Хмеймим были уничтожены два беспилотника террористов.