Боевики пытались атаковать авиабазу Хмеймим с помощью беспилотников

Короткая ссылка
Боевики вооружённых формирований в Сирии 22 декабря предприняли попытку атаковать российскую авиабазу Хмеймим с помощью беспилотников, сообщил руководитель Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.
Боевики пытались атаковать авиабазу Хмеймим с помощью беспилотников
  • © РИА Новости

«С наступлением тёмного времени суток боевики незаконных вооружённых формирований предприняли попытку атаковать российскую авиабазу Хмеймим с помощью беспилотных летательных аппаратов», — сказал он.

По его словам, российскими средствами ПВО были обнаружены и уничтожены два беспилотника, которые приближались к авиабазе с юго-восточного направления.

«Пострадавших или материального ущерба нет», — добавил он.

В начале сентября рядом с авиабазой Хмеймим были уничтожены два беспилотника террористов

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить