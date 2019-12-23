Боевики пытались атаковать авиабазу Хмеймим с помощью беспилотников
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«С наступлением тёмного времени суток боевики незаконных вооружённых формирований предприняли попытку атаковать российскую авиабазу Хмеймим с помощью беспилотных летательных аппаратов», — сказал он.
По его словам, российскими средствами ПВО были обнаружены и уничтожены два беспилотника, которые приближались к авиабазе с юго-восточного направления.
«Пострадавших или материального ущерба нет», — добавил он.
В начале сентября рядом с авиабазой Хмеймим были уничтожены два беспилотника террористов.