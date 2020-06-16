«Универсальные корабли»: как Россия развивает проект по созданию многоцелевых корветов

Корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» доставлен во Владивосток для проведения испытаний, сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота РФ. Это девятый по счёту корабль проекта 20380. Суда такого класса предназначены для оборонительных действий в ближней морской зоне. По словам экспертов, корветы отличает быстроходность, манёвренность и малозаметность. Кроме того, они оснащены новейшими системами вооружений и имеют задел для модернизации.

Новейший корвет проекта 20380 «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» доставлен во Владивосток для проведения ходовых испытаний. Об этом сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота РФ.

«Сегодня во Владивосток из Комсомольска-на-Амуре прибыл транспортно-спусковой док «Зея» с корветом «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов». Это третий серийный корвет проекта 20380, построенный на Амурском судостроительном заводе (АСЗ) специально для Тихоокеанского флота», — сообщили в Министерстве обороны РФ.

Как отметили в ведомстве, «в ближайшее время боевой корабль будет выведен из «Зеи» и поставлен у пирса сдаточной базы АСЗ во Владивостоке».

Также сообщается, что заводские ходовые и государственные испытания нового корабля пройдут в акватории Японского моря. Приём корвета в состав Тихоокеанского флота ожидается в конце текущего года.

В конце мая Объединённая судостроительная корпорация сообщила, что экипаж корабля уже приступил к его заселению.

Корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» устанавливается в транспортно-спусковой док «Зея»

© Амурский судостроительный завод

Корвет был назван в честь матроса Тихоокеанского флота России Алдара Цыденжапова. Во время пожара в 2010 году на эсминце «Быстрый» ему удалось ликвидировать утечку топлива, что позволило предотвратить взрыв на корабле, который мог привести к гибели судна, на борту которого находились 300 человек.

Во время инцидента 19-летний Цыденжапов получил тяжелейшие ожоги, от которых впоследствии скончался. Осенью того же года указом президента России Дмитрия Медведева ему было присвоено звание Героя Российской Федерации посмертно.

«Очень важно, что корабль назван в честь героя России, современного воина, погибшего при исполнении воинского долга. Это очень показательный момент, потому что корабли обычно называли именами героев прошлого, а это герой настоящего», — отметил в беседе с RT военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

С «Ураном» и «Калибрами»

Многоцелевые корветы проекта 20380 используются в ближней морской зоне. В круг их задач входят борьба с надводными кораблями и подводными лодками противника, патрулирование и артиллерийская поддержка морского десанта.

Проект разработан в санкт-петербургском Центральном морском конструкторском бюро «Алмаз». Производством кораблей занимаются два предприятия: Амурский судостроительный завод (Комсомольск-на-Амуре) и ПАО Судостроительный завод «Северная верфь» (Санкт-Петербург). Поскольку корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» предназначен для Тихоокеанского флота, его постройкой занимался амурский завод.

Водоизмещение судов данного типа составляет 2200 т, длина — 104,5 м, ширина — 13 м, осадка — до 7,95 м, максимальная скорость — 27 узлов (50 км/ч). Дальность плавания на 14 узлах (25,9 км/ч) достигает порядка 4000 миль (7408 км). Экипаж судна составляет 99 человек.

Корвет приводит в движение энергетическая установка, состоящая из четырёх дизельных двигателей 16Д49, созданных на «Коломенском заводе». Их совокупная мощность — 23 320 л.с.

Как сообщают разработчики, при строительстве кораблей проекта 20380 используется технология «стелс», позволяющая сделать судно малозаметным для радиолокационных систем противника. Это достигается за счёт особых геометрических очертаний корпуса и использования композитных материалов и специальных покрытий. Их созданием занимается петербургский ЦНИИ КМ «Прометей» — крупнейший межотраслевой материаловедческий центр страны.

Корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» покидает акваторию Амурского судостроительного завода

© Амурский судостроительный завод

По словам экспертов, важной особенностью кораблей данного типа является внедрённый в них модульный принцип, который упрощает установку на суда новых боевых комплексов. В свою очередь, в Минобороны говорят, что проект 20380 отличается многофункциональностью, компактностью и высоким уровнем автоматизации бортовых систем.

В арсенал кораблей проекта 20380, как правило, входят торпедный комплекс «Пакет-НК», противокорабельные ракеты Х-35 «Уран» дальностью до 260 км, зенитный комплекс «Редут», 30-мм артиллерийские установки АК-630М-06, противодиверсионные гранатомёты ДП-64 «Непрядва» и 100-мм пушка А-190.

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На корме корветов расположена площадка для посадки и размещения противолодочного вертолёта Ка-27ПЛ.

Отслеживание ситуации вокруг корабля осуществляется с помощью радиолокационных станций «Пал-Н», «Фуркэ-2» и «Монумент-А», а также гидроакустических установок «Заря-2» и «Минотавр-М». Радиоэлектронную борьбу экипаж может вести, используя станции постановки помех ТК-25 и снаряды радиоэлектронного подавления ПК-10.

К настоящему моменту флоту переданы уже шесть кораблей проекта 20380: «Стерегущий», «Сообразительный», «Бойкий», «Стойкий», «Совершенный» и «Громкий».

В марте этого года был спущен на воду «Ретивый». В настоящий момент он готовится к швартовым испытаниям. Также достраиваются корветы «Строгий» и «Резкий».

Существует модификация проекта 20380, которая получила название 20385. Функционал этих кораблей был расширен: вместо противокорабельных ракет Х-35 «Уран» на них размещаются более дальнобойные и универсальные комплексы «Калибр-НК», а у ЗРК «Редут» увеличилось количество пусковых ячеек.

Головной корабль серии «Гремящий» был заложен в 2012 году. Как сообщил генеральный директор «Северной верфи» Игорь Пономарев, передать его флоту планируется в августе 2020 года. В данный момент судно проходит испытания. Заканчивается строительство и второго корабля серии — «Проворный».

Корвет «Гремящий»

© Минобороны России

«Различия двух проектов касаются прежде всего начинки кораблей. Это информационно-управляющие системы, радарные комплексы, комплектация размещения вооружения. Каждый из этих проектов создавался под конкретные боевые задачи: в комплектации могут быть противокорабельные комплексы «Уран» или «Калибры». В перспективе на них могут появиться гиперзвуковые «Цирконы», — рассказал в беседе с RT военный эксперт Алексей Леонков.

Дальнейшее развитие данная серия получила в виде проекта 20386. В его рамках в 2016 году был заложен корвет «Меркурий». В этом поколении кораблей будут реализованы модульный принцип вооружения и возможность базирования беспилотников. Модернизации подвергнутся также силовые установки и компоновка вертолётной площадки: винтокрылые машины планируется размещать в опускаемом ангаре под верхней палубой, что разработчики называют решением, не имеющим аналогов в мире.

Быстроходные и манёвренные

По словам экспертов, проект 20380 является уникальной разработкой, создававшейся специально под требования ВМФ России.

«У стран НАТО есть некоторые похожие проекты, которые можно отнести к этому же классу, но по количеству вооружений и функциональным задачам они сильно отличаются. Проект 20380 создавался под наши задачи. С точки же зрения технологий корабли этой серии не уступают аналогам, а в чём-то даже их превосходят», — рассказал Леонков.

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По его словам, подобные суда необходимы прежде всего для оборонительных действий.

«Такие корабли предназначены для того, чтобы сдерживать на дальних рубежах корабельно-ударные или несущие ударные группировки вероятного противника. Для этого у них есть соответствующий арсенал», — пояснил аналитик.

В целом опрошенные RT эксперты высоко оценили проект 20380 и его последующие версии.

«Мы получаем универсальные корабли, способные выполнять боевую работу как у берегов России, так и в составе корабельных ударных групп, выполняющих боевые задачи в ближней морской зоне», — рассказал Леонков.

Аналогичной точки зрения придерживается и Виктор Литовкин.

«В рамках проектов 20380 и 20385 создаются замечательные корветы, вооружённые крылатыми ракетами «Калибр»... Это, как говорят, «мореходные» корветы. Помимо этого, они манёвренные, с хорошими артиллерийскими системами противолодочной обороны, современными комплексами управления связи, в том числе космической», — заключил эксперт.

Аналитики также отметили, что серия кораблей 20380 хорошо себя зарекомендовала в ВМФ. По их словам, это позволяет предположить, что данный проект будет развиваться и дальше.