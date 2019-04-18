Оперативное реагирование: ВМФ России наблюдает за группой кораблей НАТО в Балтийском море

В акваторию Балтийского моря вошла военно-морская группа НАТО из четырёх кораблей — эскадренного миноносца с управляемым ракетным оружием ВМС США Gravely, а также фрегатов ВМС Испании, Польши и Турции. Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, российские военные ведут наблюдение за ними для предотвращения «возможных нештатных ситуаций». Ранее аналогичные меры ВМФ принял в Чёрном море — 14 апреля там появился американский эсминец Ross.

В четверг, 18 апреля, в акваторию Балтийского моря вошла военно-морская группа, состоящая из четырёх кораблей стран НАТО. Как сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ, российские силы взяли их под наблюдение.

«В целях оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации в акватории Балтийского моря силами и средствами Балтийского флота выполняется комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей НАТО», — говорится в сообщении.

В состав военно-морской группы НАТО вошли: фрегаты Военно-морских сил Испании Almirante Juan de Borbón, Польши Generał Kazimierz Pułaski и Турции Gokova, а также эскадренный миноносец с управляемым ракетным оружием ВМС США Gravely.

«Я думаю, что это некие военные манёвры, которые могут быть плановыми или же какой-то попыткой продемонстрировать России силу, оказать психологическое давление. Но, на мой взгляд, необходимо смотреть на результаты. А сегодня уже как минимум 2:0 в пользу нашей страны. Во-первых, ситуация в Сирии и, во-вторых, Венесуэла. У США не получилось провести молниеносные перевороты, и теперь они пытаются продемонстрировать России хоть что-то», — заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в беседе с RT.

Отметим, что американский военный корабль Gravely в этом году уже заходил в Балтийское море вместе с эсминцем Porter типа Arleigh Burke. 21 января их брали на сопровождение сторожевые корабли ВМФ России проекта 20380 «Бойкий» и «Сообразительный». Помимо этого, летом 2016-го, находясь в Средиземном море, Gravely допустил опасное сближение с российским сторожевым кораблём «Ярослав Мудрый».

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В заданных районах Балтийского моря было организовано дежурство корабельных ударных групп, береговых ракетных комплексов «Бастион» и «Бал», самолётов морской авиации.

В то же время пресс-служба Балтийского флота сообщила, что на одном из полигонов на побережье Калининградской области проведены учения, в которых приняли участие 70 военнослужащих, были задействованы около десяти единиц техники. В частности, расчёты ПРК «Бастион» уничтожили отряд боевых кораблей условного противника в акватории Балтики посредством электронных пусков сверхзвуковых самонаводящихся противокорабельных ракет «Оникс».

«Мобильные пусковые установки покинули полевой лагерь и, совершив марш, были с ходу развёрнуты в указанном районе с заранее оборудованными позициями. В соответствии с полученными указаниями, ракетчики выполнили электронные пуски ракет по отряду кораблей условного противника, а затем скрытно сменили огневую позицию», — говорится в сообщении.

К тому же нанесение ударов по надводным целям в ходе плановых тренировок отработали бомбардировщики Су-24 морской авиации.

Тактические учения береговых ракетных войск Балтийского флота с использованием ПРК «Бастион»

РИА Новости

© Игорь Зарембо

14 апреля апреля эсминец Ross Военно-морских сил США, вооружённый крылатыми ракетами Tomahawk и комплексами Aegis, вошёл в Чёрное море. Военный корабль был взят силами Черноморского флота под постоянное наблюдение с помощью береговых радиотехнических средств. Одновременно непосредственный контроль осуществляют суда ЧФ — патрульный корвет «Василий Быков» и разведывательный корабль «Иван Хурс».

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Помимо этого, в данной акватории с 5 по 13 апреля прошли совместные военно-морские учения НАТО и Украины Sea Shield 2019 («Морской щит — 2019»). В манёврах приняли участие около 20 военных кораблей и порядка 2200 личного состава из Болгарии, Турции, Канады и Нидерландов. Помимо Украины, в манёврах также была задействована Грузия.

Вместе с тем в Москве констатировали, что отказ руководства НАТО от позитивной повестки в отношениях с Россией привёл к полному прекращению сотрудничества между сторонами.

«Сегодняшний кризис не первый, но самый продолжительный. Сотрудничество по гражданской и военной линиям прекращено полностью. НАТО само отказалось от позитивной повестки дня в отношениях с Россией. Её не существует. И пока нет признаков того, что в НАТО знают, как выходить из этого тупика», — заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Заметим, что Оборонный колледж НАТО в преддверии 70-й годовщины образования альянса представил три сценария дальнейшего развития блока — «плохой», «хороший» и «ужасный». Разница между ними заключалась лишь в уровне слаженности действий стран — членов организации, при этом Россия во всех сценариях упоминается в качестве противника.