Лётчики Балтфлота отработали уничтожение кораблей условного противника
- © Константин Чалабов
- РИА Новости
«В общей сложности в тренировках было задействовано более десяти самолётов соединения морской авиации», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы Балтфлота.
Ранее сообщалось, что военнослужащие берегового ракетного соединения Балтийской военно-морской базы в Калининградской области отработали уничтожение кораблей условного противника комплексами «Бастион».
18 апреля Национальный центр управления обороной России сообщил, что российские корабли следят за действиями военно-морской группы НАТО, которая вошла в акваторию Балтийского моря.
«Новый Севастополь» сообщал, что артиллерийские подразделения армейского корпуса Черноморского флота провели учения с использованием беспилотников.