Лётчики Балтфлота отработали уничтожение кораблей условного противника

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Бомбардировщики Су-24 морской авиации в ходе плановых тренировок отработали нанесение ударов по надводным целям на морских полигонах в Балтийском море.
Лётчики Балтфлота отработали уничтожение кораблей условного противника
  • © Константин Чалабов
  • РИА Новости

«В общей сложности в тренировках было задействовано более десяти самолётов соединения морской авиации», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы Балтфлота.

Ранее сообщалось, что военнослужащие берегового ракетного соединения Балтийской военно-морской базы в Калининградской области отработали уничтожение кораблей условного противника комплексами «Бастион».

18 апреля Национальный центр управления обороной России сообщил, что российские корабли следят за действиями военно-морской группы НАТО, которая вошла в акваторию Балтийского моря.

«Новый Севастополь» сообщал, что артиллерийские подразделения армейского корпуса Черноморского флота провели учения с использованием беспилотников.

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