На ракетных учениях Балтфлота уничтожили корабли условного противника

Военнослужащие берегового ракетного соединения Балтийской военно-морской базы в Калининградской области отработали уничтожение кораблей условного противника комплексами «Бастион».

«Расчёты противокорабельных комплексов «Бастион» провели электронные пуски противокорабельными ракетами «Оникс» по условным целям в Балтийском море, имитирующим группировку кораблей условного противника», — приводит Интерфакс сообщение штаба Балтфлота.

18 апреля Национальный центр управления обороной России сообщил, что российские корабли следят за действиями военно-морской группы НАТО, которая вошла в акваторию Балтийского моря 18 апреля.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что артиллерийские подразделения армейского корпуса Черноморского флота провели учения с использованием беспилотников.