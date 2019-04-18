Корабли России следят за военно-морской группой НАТО в Балтийском море
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Отмечается, что в назначенных районах организовано дежурство корабельных ударных групп, береговых ракетных комплексов «Бастион» и «Бал», а также самолётов морской авиации.
Ранее стало известно, что военно-морская группа НАТО в составе эсминца ВМС США Gravely, фрегатов ВМС Польши, Турции и Испании вошла в акваторию Балтийского моря.
15 апреля сообщалось, что силы Черноморского флота осуществляют непрерывное слежение за эсминцем ВМС США Ross, который вошёл в акваторию Чёрного моря.