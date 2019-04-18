Корабли России следят за военно-морской группой НАТО в Балтийском море

Корабли России следят за действиями военно-морской группы НАТО, которая вошла в акваторию Балтийского моря 18 апреля. Об этом, как сообщает РИА Новости, проинформировал Национальный центр управления обороной России.

Отмечается, что в назначенных районах организовано дежурство корабельных ударных групп, береговых ракетных комплексов «Бастион» и «Бал», а также самолётов морской авиации.

Ранее стало известно, что военно-морская группа НАТО в составе эсминца ВМС США Gravely, фрегатов ВМС Польши, Турции и Испании вошла в акваторию Балтийского моря.

15 апреля сообщалось, что силы Черноморского флота осуществляют непрерывное слежение за эсминцем ВМС США Ross, который вошёл в акваторию Чёрного моря.