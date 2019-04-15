Силы ЧФ организовали слежение за эсминцем США в Чёрном море

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Силы Черноморского флота осуществляют непрерывное слежение за эсминцем ВМС США Ross, который 14 апреля вошёл в акваторию Чёрного моря.
Силы ЧФ организовали слежение за эсминцем США в Чёрном море
  • Reuters

Об этом говорится в заявлении Национального центра управления обороной Министерства обороны России, поступившем в распоряжение RT.

«Назначенные силы и средства Черноморского флота осуществляют непрерывное слежение за вошедшим 14 апреля 2019 года в акваторию Чёрного моря эсминцем управляемого ракетного оружия Ross», — говорится в сообщении.

Как отмечается, корабль был обнаружен во время захода в Чёрное море и взят под наблюдение.

Контроль за действиями американского эсминца осуществляют корабли «Василий Быков» и «Иван Хурс».  

8 апреля разведывательные и ударные корабли ЧФ были выведены на дежурство из-за проведения учений НАТО в Чёрном море. 

В конце февраля американский эсминец ВМС США Gravely зашёл в акваторию Балтийского моря, после чего силами Балтийского флота за ним было организовано слежение.

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