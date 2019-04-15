Силы ЧФ организовали слежение за эсминцем США в Чёрном море
- Reuters
Об этом говорится в заявлении Национального центра управления обороной Министерства обороны России, поступившем в распоряжение RT.
«Назначенные силы и средства Черноморского флота осуществляют непрерывное слежение за вошедшим 14 апреля 2019 года в акваторию Чёрного моря эсминцем управляемого ракетного оружия Ross», — говорится в сообщении.
Как отмечается, корабль был обнаружен во время захода в Чёрное море и взят под наблюдение.
Контроль за действиями американского эсминца осуществляют корабли «Василий Быков» и «Иван Хурс».
8 апреля разведывательные и ударные корабли ЧФ были выведены на дежурство из-за проведения учений НАТО в Чёрном море.
В конце февраля американский эсминец ВМС США Gravely зашёл в акваторию Балтийского моря, после чего силами Балтийского флота за ним было организовано слежение.