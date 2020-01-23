Малый ракетный корабль ЧФ провёл тренировку по применению комплекса «Калибр-НК»
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- РИА Новости
Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу ЧФ.
В ходе занятий военнослужащие отработали алгоритм действий по выполнению электронных пусков по надводной цели.
По сценарию, экипаж отразил воздушную атаку условного противника, задействовав зенитный артиллерийский комплекс АК-630М-2 «Дуэт», а также нанёс ответный ракетный удар электронным способом с использованием «Калибра-НК».
Ранее «ПолитЭксперт» передавал, что военнослужащие России и Монголии провели совместную тренировку с боевой стрельбой в рамках манёвров «Селенга-2019».