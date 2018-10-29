«Громкие» дебюты: какие корветы получит ВМФ России в ближайшие годы

На Тихоокеанском флоте начались испытания малого сторожевого корабля проекта 20380 «Громкий», сообщает Минобороны РФ. Корвет предназначен для выполнения задач в ближней морской зоне. Его вооружение позволяет обеспечивать огневую поддержку десанта, уничтожать надводные цели и субмарины противника. В ближайшие годы ВМФ получит четыре таких корабля. Одновременно для нужд флота строятся усовершенствованные корветы, вооружённые ракетными комплексами «Калибр» и «Оникс». О возможностях новейших отечественных кораблей — в материале RT.

В Японском море начались заводские испытания сторожевого корабля ближней морской зоны проекта 20380 «Громкий». Как сообщает Минобороны РФ, моряки должны проверить «надёжность и работоспособность в различных условиях систем и оборудования корвета». Планируется, что до конца этого года корабль войдёт в состав Тихоокеанского флота (ТОФ).

«Громкий» был заложен 20 апреля 2012 года на ОАО «Амурский судостроительный завод». На воду он был спущен в июле 2017-го. В конце прошлого года экипаж корвета завершил обучение в Объединённом центре ВМФ в Санкт-Петербурге и прошёл стажировку на однотипном корабле ТОФ «Совершенный». В июне этого года моряки приступили к освоению систем корабля.

«Корвет «Громкий» предназначен для действий в ближней морской зоне и ведения борьбы с надводными кораблями и подлодками противника, а также для артиллерийской поддержки морского десанта в ходе десантных операций на море. Корпус корабля выполнен с использованием технологии «стелс», — уточняет Минобороны РФ.

Корвет «Громкий» на причале

© Wikimedia

Разработчикам «Громкого» удалось значительно снизить радиолокационную заметность судна, превратив его в корабль-«невидимку». Подобный эффект был достигнут за счёт применения трудногорючих стеклопластиков и особой геометрии корпуса и надстройки.

Полное водоизмещение корабля составляет 2,2 тыс. т, длина — 104,5 м, ширина — 13 м, скорость полного хода — до 27 узлов (50 км/ч), дальность плавания — 3,5 тыс. миль (6,4 тыс. км), автономность — 15 суток.

От «Стерегущего» до «Проворного»

В настоящее время в состав ВМФ входит пять кораблей проекта 20380. «Стерегущий», «Сообразительный», «Бойкий» и «Стойкий» несут вахту на Балтийском флоте, а «Совершенный» в 2017 году был передан ТОФ.

В процессе строительства находится ещё четыре корабля. «Ретивый» и «Строгий» создаются для Балтийского флота, «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и «Резкий» — для Тихоокеанского. Корабли проекта 20380 — детище Центрального морского конструкторским бюро «Алмаз» (Санкт-Петербург).

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В арсенал корабля проекта 20380 входят противокорабельные ракеты Х-35 «Уран» дальностью до 260 км, торпедный комплекс «Пакет-НК», зенитный комплекс «Редут», 30-миллиметровые артиллерийские установки АК-630М-06, 100-миллиметровая пушка А-190, противодиверсионные гранатомёты ДП-64 «Непрядва».

Конструкция корветов предусматривает возможность посадки и размещения противолодочного вертолёта Ка-27ПЛ. Площадка и ангар для винтокрылой машины расположены на корме.

Корабли проекта 20380 оснащены современным бортовым оборудованием — радиолокационными станциями («Пал-Н», «Фуркэ-2», «Монумент-А»), гидроакустическими комплексами («Заря-2», «Минотавр-М»), средствами радиоэлектронной борьбы (станция постановки помех ТК-25, снаряды радиоэлектронного подавления ПК-10) и системами управления артиллерийским огнём (5П-10-02 «Пума»).

Как заявил в беседе с RT заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков, корветы ЦМКБ «Алмаз» предназначены для выполнения задач на «закрытых морских театрах».

«Может возникнуть вопрос: почему эти корабли не вооружены знаменитыми «Калибрами» разработки ОКБ «Новатор»? На самом деле это нормальная ситуация. Во-первых, они строятся по проекту, который изначально не предполагал размещение подобного оружия. Во-вторых, для выполнения своих задач им достаточно «Урана», современного торпедного и артиллерийского вооружения, хотя в будущем корветы всё равно будут оснащаться «Калибрами», — пояснил Сивков.

Корвет «Совершенный»

РИА Новости

В марте в интервью газете «Красная звезда» командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц сообщил, что в ближайшие годы ТОФ получит корветы проекта 20385 «Гремящий» и «Проворный», которые будут вооружены как «Уранами», так и «Калибрами».

«В корвете «Гремящий» и в последующем корвете «Проворный» внедрены принципиально новые технологии и конструкционные решения. Кроме всего прочего, эти корабли являются первыми на ТОФ носителями комплекса крылатых ракет «Калибр»… Всего в ближайшие годы мы рассчитываем принять на вооружение до четырёх корветов с оптимальным составом вооружения. В планах довести их общее количество до восьми единиц», — рассказал Авакянц.

Под широкий круг задач

По словам Сивкова, корабли проекта 20380 являются носителями 16 ракет X-35, корветы усовершенствованного проекта 20385 будут вооружены восемью «Уранами» и восемью «Калибрами». Дальность стрельбы детища ОКБ «Новатор» по морским целям составляет 375 км, по наземным — 1,4—2,7 тыс. км.

«Корветы проекта 20380 заточены под выполнение тактических задач в ближней морской зоне. Однако функционал сторожевых кораблей проекта 20385 будет шире. «Калибры» позволяют им стать грозной военно-морской силой, способной выполнять более широкий круг задач», — сказал Сивков.

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Помимо «Калибров» корабли проекта 20385 получат модификацию зенитного комплекса «Редут» с 16 ячейками (против 12 единиц у корветов проекта 20380), где могут размещаться несколько ракет различной дальности.

Строительство сторожевых кораблей проекта 20385 развёрнуто на ОАО «Северная верфь» (Санкт-Петербург). До конца года в состав ТОФ может войти корвет «Гремящий». В сентябре после проверки специальной комиссией на корабль заселился экипаж для последующего проведения ходовых испытаний. 7 июня на сайте госзакупок появилась информация о том, что на «Гремящем» будут проводиться пуски сверхзвуковой ракеты 3М55 «Оникс».

30 июня 2017 года начальник управления кораблестроения ВМФ РФ контр-адмирал Владимир Тряпичников рассказал журналистам, что серийное производство кораблей проекта 20385 ограничится четырьмя единицами. Командование военно-морского флота намерено вложить средства в создание корветов проекта 20386, которые будут более «современными и мощными».

«Можно констатировать, что в первую очередь он (корабль проекта 20386. — RT) отличается энергетическим комплексом… Это импортозамещение, это новая энергетическая установка, которая даст этому кораблю большие мореходные качества, большую скорость», — отметил Тряпичников.

Также, как добавил контр-адмирал, новейший сторожевой корабль получит многофункциональный радиолокационный комплекс «Заслон».

28 октября 2016 года на «Северной верфи» был заложен головной корабль проекта 20386, получивший название «Дерзкий». Водоизмещение корвета составит 3,4 тыс. т, длина — 109 м, ширина — 13 м, скорость — 30 узлов (55 км/ч), дальность плавания — 5 тыс. миль (8 тыс. км), экипаж — 80 человек.

Макет перспективного корвета 20386

© Модель корвета 20386

«Главными особенностями перспективного корвета являются сбалансированный состав вооружения, включающий временно устанавливаемые образцы модульного исполнения, интегрированную информационно-управляющую систему открытой архитектуры, новое радиоэлектронное вооружение, роботизированные комплексы», — сообщил в августе в интервью ТАСС гендиректор ЦМКБ «Алмаз» Александр Шляхтенко.

По его словам, корабль проекта 20386 будет отличаться от предшественников «волнопрорезывающей» формой корпуса и комбинированной газотурбинной установкой «с частичным электродвижением». Также корвет будет оснащён автономными подводными аппаратами, безэкипажными катерами и беспилотниками. ВМФ рассчитывает получить не менее десяти подобных кораблей.

В беседе с RT основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев рассказал, что ещё одной особенностью корветов проекта 20386 является принцип модульности, который позволит менять типы вооружения. Основу арсенала корвета составят ракеты «Калибр», «Оникс», ЗРК «Редут», торпедный комплекс «Пакет-НК», артиллерийские установки АК-630М и А-190-01.