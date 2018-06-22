В Комсомольске-на-Амуре началось заселение нового корвета «Громкий»
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- РИА Новости
«Военные моряки первого экипажа приступили к заселению на корвет и его поэтапной приёмке от представителей промышленности», — заявили в пресс-службе Минобороны России.
Как отметили в ведомстве, в ходе стажировки были отработаны вопросы повседневной организации службы, быта, нормативы по обслуживанию вооружения, систем и механизмов, подготовки корабля к применению оружия.
Ожидается, что новое судно в ближайшее время совершит переход до Владивостока, где проведёт ходовые испытания. В состав Тихоокеанского флота корвет ориентировочно войдёт в октябре.
Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что малый ракетный корабль «Вышний Волочёк» выполнил учебно-боевые задачи в Чёрном море.