В Комсомольске-на-Амуре началось заселение нового корвета «Громкий»

В Комсомольске-на-Амуре началось заселение построенного на Амурском судостроительном заводе корвета «Громкий», сообщает ИА «Хабаровский край».

«Военные моряки первого экипажа приступили к заселению на корвет и его поэтапной приёмке от представителей промышленности», — заявили в пресс-службе Минобороны России.

Как отметили в ведомстве, в ходе стажировки были отработаны вопросы повседневной организации службы, быта, нормативы по обслуживанию вооружения, систем и механизмов, подготовки корабля к применению оружия.

Ожидается, что новое судно в ближайшее время совершит переход до Владивостока, где проведёт ходовые испытания. В состав Тихоокеанского флота корвет ориентировочно войдёт в октябре.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что малый ракетный корабль «Вышний Волочёк» выполнил учебно-боевые задачи в Чёрном море.