Новый малый ракетный корабль «Вышний Волочёк» выполнил учебно-боевые задачи в Чёрном море

Новый малый ракетный корабль Черноморского флота «Вышний Волочёк» вернулся в Севастополь после выполнения плановых учебно-боевых задач. Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на отдел информационного обеспечения ЧФ.

Личный состав провёл комплекс подготовительных и зачётных артиллерийских стрельб по морским, береговым и воздушным целям.

Также были отработаны элементы морской подготовки, задачи по противоминной защите, а также защите и обороне при стоянке на незащищённом рейде.

Кроме того, прошли корабельные учения по борьбе за живучесть и управлению повреждённым при ведении боевых действий судном.

Ранее «Крыминформ» сообщал, что новый патрульный корабль «Василий Быков» Черноморского флота провёл первые артиллерийские стрельбы.