Новый патрульный корабль Черноморского флота провёл первые артиллерийские стрельбы

Новый патрульный корабль Черноморского флота (ЧФ) «Василий Быков» провёл первые артиллерийские стрельбы в рамках плановой боевой подготовки, сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на отдел информационного обеспечения ЧФ.

Стрельбы были проведены в штатном режиме, а также на максимальных углах поворота и подъёма по имитаторам морской, береговой и воздушной целей.

После выполнения артиллерийских стрельб «Василий Быков» продолжил выполнять задачи совместно с малым ракетным кораблём «Вышний Волочёк». Они отработают ведение морского боя и все виды обороны при переходе морем, передаёт «Крыминформ».

Ранее сообщалось, что военные из Белоруссии прибыли в Краснодарский край для участия в учениях.