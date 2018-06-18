Новый патрульный корабль Черноморского флота провёл первые артиллерийские стрельбы
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Стрельбы были проведены в штатном режиме, а также на максимальных углах поворота и подъёма по имитаторам морской, береговой и воздушной целей.
После выполнения артиллерийских стрельб «Василий Быков» продолжил выполнять задачи совместно с малым ракетным кораблём «Вышний Волочёк». Они отработают ведение морского боя и все виды обороны при переходе морем, передаёт «Крыминформ».
Ранее сообщалось, что военные из Белоруссии прибыли в Краснодарский край для участия в учениях.