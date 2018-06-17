Военные из Белоруссии прибыли в Краснодарский край для участия в учениях

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Белорусские военнослужащие прибыли в город Новороссийск в Краснодарском крае для участия в совместных учениях «Славянское братство — 2018». Об этом информирует департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
Военные из Белоруссии прибыли в Краснодарский край для участия в учениях
  • ©РИА Новости

«Накануне на железнодорожную станцию Тоннельная под Новороссийском прибыл эшелон с воинским контингентом Сил специальных операций Вооружённых сил Республики Беларусь, который будет принимать участие в совместном тактическом учении «Славянское братство — 2018», — приводит сообщение РИА Новости.

Из Витебска на полигон «Раевский» в Краснодарском крае были доставлены 250 десантников и более 40 единиц военной техники, в том числе БТР-80 и МАЗ.

В честь прибытия белорусских военных российские десантники устроили торжественный приём. После этого военнослужащие двух стран совершили 15-километровый марш на полигон. 

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что сирийская делегация приедет на День ВМФ в Севастополь.

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