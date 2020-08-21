Тяжёлую огнемётную систему ТОС-2 задействуют в учениях «Кавказ-2020»

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Новая тяжёлая огнемётная система ТОС-2 (известная как «Тосочка») поступит в российскую армию до конца 2020 года, также её планируется задействовать на стратегическом учении «Кавказ-2020».
Тяжёлую огнемётную систему ТОС-2 задействуют в учениях «Кавказ-2020»
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу в ходе заседания коллегии оборонного ведомства.

«До конца года в войска планируется поставить новую тяжёлую огнемётную систему ТОС-2, обладающую повышенной дальностью и мощностью», — цитирует его РИА Новости.

Отмечается, что практическая стрельба с применением ТОС-2 будет отработана в ходе учения «Кавказ-2020».

Шойгу добавил, что эта система значительно повысит боевые возможности войск на стратегических направлениях.

В декабре сообщалось, что первую партию новейших тяжёлых огнемётных систем ТОС-2 планируется передать в опытно-войсковую эксплуатацию к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

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