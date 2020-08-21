Тяжёлую огнемётную систему ТОС-2 задействуют в учениях «Кавказ-2020»
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- РИА Новости
Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу в ходе заседания коллегии оборонного ведомства.
«До конца года в войска планируется поставить новую тяжёлую огнемётную систему ТОС-2, обладающую повышенной дальностью и мощностью», — цитирует его РИА Новости.
Отмечается, что практическая стрельба с применением ТОС-2 будет отработана в ходе учения «Кавказ-2020».
Шойгу добавил, что эта система значительно повысит боевые возможности войск на стратегических направлениях.
В декабре сообщалось, что первую партию новейших тяжёлых огнемётных систем ТОС-2 планируется передать в опытно-войсковую эксплуатацию к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.