NI рассказал об опасности огнемётной системы «Солнцепёк»

Военный эксперт Майкл Пек в материале для The National Interest рассказал об опасности российской тяжёлой огнемётной системы «Солнцепёк», которая, как считает автор, призвана зачищать укреплённые объекты противника, в том числе бункеры.

Как подчёркивает издание в статье под названием «Почему стоит бояться батальонов новых российских тяжёлых огнемётных систем», зажигательное оружие производит разрушительный эффект «физически и психологически».

По словам эксперта, который ссылается на сообщения российских СМИ, огнемётные системы обеспечивают полное разрушение на большой территории, а залп «Солнцёпеков» расчищает дорогу для наступления мотострелковых соединений и танков.

Ранее The National Interest назвал пять атомных подводных лодок ВМФ России и ВМС США, которые способны уничтожить цивилизацию за 30 минут.

В августе 2019 года на полигоне Серноводский в Ставропольском крае прошли учения огнемётных подразделений. Тогда во время стрельб из тяжёлой огнемётной системы «Солнцепёк» был использован термобарический снаряд повышенной дальности и мощности.