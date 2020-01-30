NI назвал способные уничтожить мир за полчаса подлодки России и США

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Журнал The National Interest назвал пять атомных подводных лодок ВМФ России и ВМС США, которые способны уничтожить цивилизацию за 30 минут.
NI назвал способные уничтожить мир за полчаса подлодки России и США
  • globallookpress.com

«Эти машины и их боевое снаряжение могли бы уничтожить цивилизацию за меньшее время, чем требуется для заказа пиццы, если бы началась третья мировая война», — пишет автор статьи.

Среди выделенных журналом подлодок три российских проекта (955 «Борей», 885М «Ясень-М» и 67БДРМ «Дельфин») и две американские субмарины («Огайо» и «Колумбия», строительство последней планируется начать в 2021 году).

В статье отмечается, что даже одна такая подлодка способна «стереть в радиоактивный пепел» 288 целей размером с город менее чем за полчаса.

В конце декабря 2019 года The National Interest сравнил состояние российских и американских артиллерийских войск и пришёл к выводу, что полевая артиллерия США в последние десятилетия стала уступать российским вооружениям.

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