The National Interest рассказал об артиллерии России и США

Журнал The National Interest рассказал о состоянии российских и американских артиллерийских войск.

Как указывается в материале издания, исследователи аналитического центра RAND Corporation пришли к выводу, что полевая артиллерия армии США в за последние десятилетия стала уступать российским вооружениям.

Отмечается, что с начала 2000-х американская армия сконцентрировалась на борьбе с повстанцами, в частности, в Ираке и Афганистане. В связи с этим США стали делать упор на самолёты и вертолёты, а не на артиллерию.

В статье указывается, что это привело к тому, что у артиллерийских подразделений теперь «гораздо меньше опыта и возможностей по сравнению со своими предшественниками». Данное ослабление произошло на фоне того, как эффективность российской артиллерии осталась прежней.

Как подчёркивается в статье, в распоряжении России в настоящий момент имеется такое эффективное и дальнобойное вооружение, как, например, реактивные системы залпового огня «Смерч», ракетные комплексы «Искандер». В тоже время американская гаубица «Паладин» имеет весьма скромные параметры дальности стрельбы.

При этом автор пишет, что российские системы ПВО могут нивелировать американское воздушное преимущество, поэтому для США важно начать заниматься улучшением своей артиллерии.

Ранее The National Interest назвал «худший кошмар» для Китая и России, который могут реализовать власти США.