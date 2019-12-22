The National Interest рассказал об артиллерии России и США

Короткая ссылка
Журнал The National Interest рассказал о состоянии российских и американских артиллерийских войск.
The National Interest рассказал об артиллерии России и США
  • Flickr
  • © The U.S. Army

Как указывается в материале издания, исследователи аналитического центра RAND Corporation пришли к выводу, что полевая артиллерия армии США в за последние десятилетия стала уступать российским вооружениям.

Отмечается, что с начала 2000-х американская армия сконцентрировалась на борьбе с повстанцами, в частности, в Ираке и Афганистане. В связи с этим США стали делать упор на самолёты и вертолёты, а не на артиллерию.

В статье указывается, что это привело к тому, что у артиллерийских подразделений теперь «гораздо меньше опыта и возможностей по сравнению со своими предшественниками». Данное ослабление произошло на фоне того, как эффективность российской артиллерии осталась прежней. 

Как подчёркивается в статье, в распоряжении России в настоящий момент имеется такое эффективное и дальнобойное вооружение, как, например, реактивные системы залпового огня «Смерч», ракетные комплексы «Искандер». В тоже время американская гаубица «Паладин» имеет весьма скромные параметры дальности стрельбы.

При этом автор пишет, что российские системы ПВО могут нивелировать американское воздушное преимущество, поэтому для США важно начать заниматься улучшением своей артиллерии. 

Ранее The National Interest назвал «худший кошмар» для Китая и России, который могут реализовать власти США.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить