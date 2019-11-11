The National Interest рассказал о «худшем кошмаре» для России и КНР

Журналист Гарри Казианис в своём материале для The National Interest рассказал о «худшем кошмаре» для России и Китая, который могут реализовать власти США.

Как он отметил в своём материале, таким «кошмаром» могут стать поставки американским союзникам атомных подводных лодок.

В частности, по мнению автора, если США предоставят Австралии и другим своим партнёрам американские субмарины класса Virginia, то это усилит их военную мощь в Азиатско-Тихоокеанском регионе и поможет им сдерживать Китай в данной части мира.

В статье также отмечается, что благодаря обновлению подводного флота Австралия будет иметь больше возможностей для патрулирования обширных территорий.

«Австралийские подлодки этого класса будут работать в тесном сотрудничестве с американскими в водах Тихого и Индийского океанов», — указывается в материале.

Ранее The National Interest назвало подводные лодки класса «Борей» с баллистическими ракетами «Булава» на борту «оружием Судного дня».